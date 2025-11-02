Ballando con le Stelle, pagelle sesta puntata: la storia D'Urso-La Rocca, Marcella Bella contro la giuria

Una doppia eliminazione che diventa singola, Marcella Bella affronta Carolyn Smith e si scatena il tutto contro tutti, Rossella Erra fa partire il gossip sulla coppia Barbara D'Urso-Pasquale La Rocca. Ecco cosa è successo nella sesta puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1

Al termine della sesta puntata di Ballando con le Stelle abbiamo un nome: Beppe Convertini, è lui il primo eliminato. A vincere è invece Fabio Fognini in coppia con Giada Lini: con una Fialdini infortunata, l'assenza di Andrea Delogu e i suoi notevoli miglioramenti in pista, l'ex tennista ha scalato la classifica della serata senza problemi.

Serata che, appunto, nonostante una coppia di meno in gara e la Fialdini azzoppata, è riuscita comunque a tirare lungo fino all'una e mezza di notte.

Coriandoli: ancora tu, ma non dovevamo vederci più? - voto: 2

La puntata si apre con lo spareggio tra Emma Coriandoli e Beppe Convertini. Alla chiusura del voto, esce proprio Emma Coriandoli: e invece no -contrordine!- perché Sara Di Vaira utilizza la "Wild Card", qualsiasi cosa essa sia, e la salva ripescandola. Il primo quarto d'ora di programma dunque, diventa completamente inutile.

Doppia eliminazione che si sdoppia e ci vediamo sabato prossimo - voto: 4

Emma Coriandoli si è salvata, ma ce la ritroviamo di nuovo allo spareggio finale con Nancy Brilli e, ancora, Beppe Convertini. Milly Carlucci annuncia spareggio a tre con doppia eliminazione che, poco dopo, diventa eliminazione singola; la seconda invece, viene rimandata in apertura alla prossima settimana. Del resto, dopo sei puntate intere con il cast ancora intonso, perché non ridursi all'una e mezza di notte per far ballare gli ultimi in classifica? Se ne riparla perciò sabato prossimo. Et voilà: un'altra puntata sacrificata sull'altare del pongoregolamento.

Marcella Bella scatena il tutto contro tutti - voto: 7

Marcella Bella e Chiquito

Sarà che era incavolata nera, ma l'esibizione di Marcella Bella è stata il momento tutti contro tutti della serata. La cantante tosta-forte-indi-pendente si è scontrata con Carolyn Smith, poi con Selvaggia Lucarelli ed è finita con Fabio Canino che litigava con Rossella Erra. Apre le danze Matano che, da bordo pista, attizza la Bella rimproverando la giuria per i voti troppo bassi rispetto ad altri.

La Bella non teme la lesa maestà e affronta la Smith: se lei vuole vedere qualche figura in più nel samba, "Quando le faccio, vi girate dall'altra parte". Poi tocca alla Lucarelli, a cui rinfaccia di aver preso dei 2 mentre la Coriandoli è riuscita ad ottenere il 6. "Sei fortunata: è andata talmente tanta pubblicità, che ho dimenticato come balli", le dice lei. La Bella respinge al mittente: "Eh si, mandano sempre tanta pubblicità quando mi esibisco io", a sottolineare la propria importanza nello show.

Senza alcun sprezzo del pericolo, Fabio Canino la butta su Rossella Erra: è lei che rovina le classifiche finali votando a simpatia. La "tribuna del popolo" però, memore del 10 a Convertini, ha la risposta più veloce del west: quando si tratta di lei è simpatia, quando lo fanno loro è "provocazione".

Milly Carlucci stoppa Rosolino - voto: 5

Milly Carlucci, Massimiliano Rosolino e Paolo Belli

Per la sesta puntata, Rosa Chemical è andato a lezione da Sanremo: si è tolto i tatuaggi come Tony Effe e ha aperto la sua rumba con una lettera al se bambino, in pieno stile "piccola Chiara". Per tutto il tempo poi, si è nascosto dietro un mantello, in modo da non svelare il look prima di scendere in pista. Dettaglio di cui non si è accorto Massimiliano Rosolino, che invece gli chiede di mostrarsi lì: nella Sala delle Stelle. Milly Carlucci interviene subito per bloccarlo: "Ce lo fa vedere in studio". Considerando che Rosolino stava per svelare il mistero della serata, non riesce a pronunciare "Kinnunen" quando legge la classifica finale e si mangia pure le parole, i tempi sono maturi per un appello: Massimiliano, se sei in pericolo, sbatti le palpebre.

La love story D'Urso-La Rocca - voto: 4

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

Barbara D'Urso si è scontrata con la giuria, ma il cachet deve comunque continuare a fruttare: cos'è meglio di una bella love story? Appunto. L'ingrato compito se lo accolla Rossella Erra, sempre tanto discreta e per nulla urlante. Con il suo parlare timido e sussurrato dunque, la Erra entra in modalità cheerleader di questa presunta neo-coppia: Pasquale La Rocca fa sorridere Barbara, camminano mano nella mano pensando di non essere visti. La giuria non rilancia: non ci credono manco loro.

Nancy Brilli cerca la polemica ma non la trova - voto: 5

Fa anche lei le faccette, ma non è la D'Urso. Nancy Brilli cerca la polemica con la giuria, chiedendo con insistenza cosa vorrebbero vedere da lei per ritenersi soddisfatti. Solo che la giuria non raccoglie la palla, lasciando l'attrice con una polemica spuntata che non diventerà virale nei social. Anzi, alla fine si porta a casa pure 39 punti: lo avesse saputo prima, si sarebbe risparmiata la fatica.