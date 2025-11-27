Ballando con le Stelle, esplode il caso Fialdini: spuntano i nomi del “mandante” e dell’“esecutore”

Nonostante i sorrisi che Milly Carlucci sfoggia ogni sabato sera durante le lunghe dirette di Ballando con le Stelle, il clima dietro le quinte del dancing show sarebbe tutt'altro che sereno. A infiammare gli animi è l'infortunio di Francesca Fialdini, ritenuto da qualcuno poco convincente e legato alla certezza di essere ripescata nell'undicesima puntata.

L'infortunio di Francesca Fialdini divide il cast

Nell'ultima puntata di Ballando Segreto, lo spin-off disponibile su RaiPlay, la conduttrice di Da noi... A ruota libera ha rivelato che due concorrenti - da lei definiti "un mandante e un esecutore" - le avrebbero chiesto le lastre della frattura alle costole per verificare la veridicità dell'infortunio. "Qualcuno si è fatto promotore di qualcun altro, un vero mandante. L'esecutore non credeva al mio infortunio. È un personaggio genuino che non si rende conto di avere un'arma in mano: quando spara, lo fa con allegria, rivendicando di aver avuto il coraggio che altri non avrebbero avuto", ha raccontato la Fialdini.

Chi sarebbero il "mandante" e l'"esecutore"

Secondo indiscrezioni raccolte da Fanpage, oggi questi due volti avrebbero un nome: Fabio Fognini e Martina Colombari. Ma non sarebbe tutto. Un giornalista del settimanale Gente, infiltrato nel programma, ha parlato di un duro scontro nei camerini tra Fognini e la Fialdini. "Litigata importante nei camerini tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini. Il tennista ha dichiarato che alcuni suoi amici, dopo essersi rotti le costole, non riuscivano neppure a camminare, mettendo così in discussione la parola della conduttrice", riporta la fonte. La Fialdini avrebbe reagito in maniera "stizzita e molto arrabbiata".

Fabio Fognini

Fialdini e Fognini sotto accusa: presunti privilegi

Sempre secondo il settimanale, la partner di Giovanni Pernice sarebbe finita nel mirino anche dei concorrenti eliminati, infastiditi dalla sua presenza nella clip di lancio del programma nonostante l'eliminazione. "Perché lei sì, anche se è stata eliminata, e noi no?", avrebbero chiesto agli autori.

Anche il presunto mandante, Fabio Fognini, sarebbe accusato di godere di privilegi non concessi agli altri partecipanti. Alcuni concorrenti si sarebbero lamentati della possibilità, accordata dalla produzione, di portare la sua maestra Giada Lini a Milano per allenarsi: "A noi non è consentito andare in trasferta", avrebbero protestato. Il clima attorno al programma, insomma, sembrerebbe tutt'altro che pacifico, e l'infortunio della Fialdini potrebbe essere solo la punta dell'iceberg di tensioni più profonde.