Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli: “usare i figli come scudi è subdolo”

La querelle tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli si fa sempre più accesa. Dopo l'esibizione dell'ex moglie di Paolo Bonolis a Ballando con le Stelle, la giurata ha espresso un giudizio critico, al quale Bruganelli ha risposto durante la sua ospitata a La Vita in Diretta.

Il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli

La giurata del talent show, sempre diretta, aveva commentato così la performance della concorrente : "Di concorrenti che ballano male ne abbiamo visti tanti, ma con te succede una cosa strana. Sei una donna dalla grande personalità, ma sulla pista sparisci. Non è che non balli bene, ma diventi piccola".

Un giudizio che non è passato inosservato, e a distanza di due giorni, Sonia Bruganelli ha spiegato le sue ragioni, rivelando di essersi infortunata durante la sua esibizione: "Ho scoperto di essermi rotta una costola. Quando abbiamo fatto l'ultima giravolta ho capito che il dolore era importante. Mi sono sentita svenire e mi scuso per essere stata aggressiva, ma mi aspettavo l'attacco."

Sonia Bruganelli è tra i concorrenti di Ballando

Sonia Bruganelli, ospite lunedì pomeriggio di Alberto Matano a La vita in diretta, ha poi toccato un punto dolente: "Selvaggia ha ridicolizzato la mia esibizione, e non l'ho accettato. Ho una figlia di 16 anni e ho completamente perso la brocca quando l'ha fatto. Ho trovato il suo atteggiamento gratuito".

Non è mancata la risposta di Selvaggia Lucarelli, che ha replicato tramite Instagram, usando toni pungenti: "Mi presto a qualsiasi polemica, ma deve partire da fatti raccontati correttamente, senza tirare in ballo i figli per scopi personali. Sabato non è successo nulla di straordinario, ho semplicemente espresso educatamente il mio parere. Ma quando qualcuno usa i figli come scudi umani, dimostra di essere incapace di difendersi in modo onesto".