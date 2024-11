Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini su Angelo Madonia: “Ecco perchè mi stava sulle balle”

Sabato 30 novembre, nella nuova puntata di Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini dovrà affrontare un cambiamento significativo: non sarà più affiancata dal suo maestro di ballo, Angelo Madonia. La produzione del talent show ha deciso di allontanare il ballerino, una scelta senza precedenti. Fino a oggi, l'ex nuotatrice olimpionica aveva mantenuto il silenzio sulla vicenda, ma ha scelto di rompere il ghiaccio durante un'intervista con Striscia la Notizia.

Il risentimento di Federica Pellegrini

L'olimpionica, ha ricevuto il celebre Tapiro d'Oro dal programma Striscia la Notizia. A consegnarle il "premio" è stato Valerio Staffelli, storico inviato del Tg satirico di Antonio Ricci. Durante l'intervista, la campionessa ha affrontato l'argomento del controverso allontanamento di Angelo Madonia, che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. Federica ha dichiarato che ci sono stati degli atteggiamenti del ballerino che non le sono stati graditi.

Tuttavia, ha ammesso di essere dispiaciuta per quanto accaduto, sottolineando che con l'allontanamento di Madonia sente di aver buttato via il lavoro fatto fino a oggi. Nel frattempo, l'olimpionica da ieri ha iniziato ad allenarsi con Samuel Peron, uno dei ballerini più esperti e amati del programma chiamato dalla produzione per sostituire Angelo.

Samuel Peron ballerà con Federica Pellegrini

"Devo dire che la produzione un po' mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato - ha spiegato Federica - Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei (Sonia Bruganelli ndr). E infatti poi ha fatto quella sparata. Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all'aria due mesi di lavoro".

Le parole di Milly Carlucci

In precedenza la conduttrice aveva spiegato l'allontanamento di Angelo Madonia sottolineando che il ruolo del maestro a Ballando con le Stelle è quello di essere un'estensione del programma e un garante della produzione, non un protagonista indipendente. "Il maestro supporta l'allievo in tutto e per tutto, difendendolo davanti alla giuria senza far pesare questioni personali".

Ballando con le Stelle: "Angelo Madonia era già stato richiamato", l'indiscrezione

"È fondamentale che ci sia unità tra maestro e allievo, e che il maestro non metta sé stesso al centro. Purtroppo, in questo caso, vicende personali hanno distratto dal compito principale, un fatto inedito nei 19 anni di programma - ha aggiunto Milly Carlucci - Federica ha saputo tutto lunedì, quando Rai e produzione hanno deciso di procedere con l'avvicendamento." La conduttrice ha infine ringraziato Samuel Peron per la professionalità dimostrata.