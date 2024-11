Ballando con le Stelle: "Angelo Madonia era già stato richiamato", l’indiscrezione

Nuove indiscrezioni completano il quadro che si sta delineando da alcuni giorni, dopo la decisione della produzione di Ballando con le Stelle di allontanare Angelo Madonia dal programma. Secondo le ultime rivelazioni pubblicate da TvBlog, pare che il ballerino fosse già stato ammonito in passato per il suo scarso impegno durante gli allenamenti.

Angelo Madonia: ammonito e poi espulso da Ballando con le Stelle

In pochi avevano creduto che l'addio del maestro di Federica Pellegrini fosse legato al battibecco con Selvaggia Lucarelli. Lo stesso Angelo Madonia, in un'intervista al Corriere della Sera di ieri, aveva implicitamente escluso questa ipotesi:" Porta sapore al programma. Le rinnoverei il contratto per 20 anni. Selvaggia Lucarelli è cintura nera di comunicazione e io ho perso con lei", aveva dichiarato al quotidiano milanese.

Oggi, su TvBlog, si spiega che Angelo Madonia era già stato ammonito in precedenza dalla produzione: "Già nelle scorse settimane, alcune voci di corridoio raccontano di raccomandazioni fatte dal team di Ballando ad Angelo Madonia. Raccomandazioni che nascevano dal fatto che il ballerino veniva spesso visto dalla produzione del programma distratto durante le prove con la sua partner, Federica Pellegrini", si legge sul portale.

Angelo Madonia e Federica Pellegrini a Ballando con le stelle

La campionessa olimpica, di conseguenza, non era stata preparata al meglio per le prove del serale, e le sue esibizioni ne avevano risentito. "In effetti, dopo il richiamo della produzione, le cose sembravano migliorate. L'ottima prova di ballo di sabato ne è la testimonianza, con il bell'abbraccio fra Angelo e Federica a fine ballo, seguito da commenti positivi da parte della giuria", continua TvBlog.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Federica Pellegrini avrebbe appreso della decisione della produzione solo nel pomeriggio. I due non si sono mai sentiti da quel giorno, come ha rivelato lo stesso ballerino nella sua intervista al Corriere della Sera.

Ballando con le stelle: Sonia Bruganelli commenta l'uscita di scena di Angelo Madonia

Angelo Madonia, dopo la sua esclusione da Ballando con le stelle, aveva condiviso un post in cui esprimeva il suo rispetto per la danza e per il programma. Il ballerino aveva spiegato che la scelta di fare un passo indietro era stata motivata da "circostanze personali che vanno oltre la danza". L'ex maestro del talent show aveva sottolineato l'importanza di permettere a Federica Pellegrini di proseguire senza distrazioni il suo percorso, riconoscendo i propri limiti nel gestire dinamiche che non riguardano direttamente la sua professione.