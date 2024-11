Ballando con le stelle: Elettra Lamborghini sarà ballerina per una notte sabato 16 novembre

Mancano ancora tre giorni alla nuova puntata di Ballando con le stelle, che torna in prima serata su Rai 1 sabato 16 novembre. Mentre la competizione si è fatta più accesa, dentro e fuori dalla pista - leggi alla voce "lite tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli" -, è stato già svelato che Elettra Lamborghini sarà la prossima ballerina per una notte. La sua presenza è molto attesa anche perché ci potrebbe essere un confronto acceso con Selvaggia Lucarelli.

Elettra Lamborghini e il rapporto conflittuale con Selvaggia Lucarelli

La notizia del suo arrivo sulla prima rete Rai ha fatto emergere vecchi gossip e rumor che, nel tempo, si sono rincorsi sul web e i social. Pare che non ci sia un bel rapporto tra la cantante di Pistolero e la solita Selvaggia Lucarelli. La giornalista, sul suo profilo X, avrebbe espresso pareri non tanto lusinghieri su Elettra Lamborghini tanto da criticare il suo look, il suo genere di fare musica e, più di tutti, anche il fatto di non essere "un'artista vera ma una donna costruita a tavolino". Alla luce di tutto ciò, si può ipotizzare un altro "regoalamento di conti" durante la puntata di Ballando con le stelle.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia all'attacco di Selvaggia Lucarelli: la replica in diretta della giornalista

Non è tutto. Pare che la stessa Elettra Lamborghini avrebbe già evitato un confronto con la Lucarelli, declinando un invito a Domenica In proprio quando doveva essere presente in studio anche la giornalista.

Da come si può notare, l'edizione del dance show di Rai 1 sta regalando un caso mediatico dopo l'altro. In attesa di scoprire cosa succederà con Elettra Lamborghini, infatti, solo qualche settimana fa abbiamo visto il tanto atteso ritorno in tv di Barbara D'Urso con annessa lite e chiarimento proprio con la Lucarelli.