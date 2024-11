Sonia Bruganelli e Angelo Madonia all'attacco di Selvaggia Lucarelli: la replica in diretta della giornalista

Dopo quanto accaduto sabato scorso a Ballando con le stelle, gli occhi sono puntati su Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Nel corso delle ultime ore sta facendo molto discutere ciò che sta accadendo tra la giudice dello show e l'ex moglie di Paolo Bonolis, che è in gara nel dance show di Rai 1. Un nuovo tassello si è infatti aggiunto ieri, durante la puntata de La vita in diretta, e poi su X, dove anche Angelo Madonia, maestro di ballo nel programma e compagno della Bruganelli, ha tuonato contro la giornalista.

Botta e risposta in diretta nel pomeriggio di Rai 1 tra Lucarelli e Bruganelli

La nuova disputa si è svolta durante la puntata del programma di Rai 1, in tv nel corso del pomeriggio dell'11 novembre, dove Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati intervistati da Alberto Matano. Le domande poste all'ex di Bonolis hanno riguardato quanto sta accadendo a Ballando con Selvaggia Lucarelli. "Non vedevo quello che diceva adatto come contenuto giornalistico" ha esordito. "Sarebbe stato più giusto e carino che ne parlassimo insieme. In quel caso ha guadagnato sulla mia persona. Ero lì e quando mi ha risposto 'Pensi che hai qualcosa da dover raccontare?'... ecco ho risposto in quel modo", ha raccontato la Bruganelli.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli: "usare i figli come scudi è subdolo"

Successivamente, ha commentato anche l'intervista dove Selvaggia Lucarelli l'ha etichettata come "spregiudicata e impudente" ma Sonia Bruganelli non si è dimostrata particolarmente toccata dalle accuse ricevute. "È un programma, Selvaggia è intelligente e spiritosa. Siamo diverse, su due fronti diversi, ma quando finisce la puntata, finisce l'alterco", ha ammesso. Poi il colpo di scena: smentendo quanto detto dalla Bruganelli poco prima, la giornalista ha inviato un messaggio in diretta al conduttore per ribadire che no, loro due non sono mai state amiche. "Selvaggia mi ha inviato un messaggio. Dice che non siete mai state amiche", ha rivelato Alberto Matano. E la concorrente di Ballando ha ribattuto: "È venuta ospite ai libri di Sonia, l'ho intervista per un libro che ha scritto. E ci siamo sempre salutate" conclude.

Una lite su cui ha voluto dire la sua anche Angelo Madonia che, nelle ore successive al dissing su Ballando con le stelle, si è lasciato andare a un messaggio social molto pungente che ha accusato - indirettamente - Selvaggia Lucarelli. "Chi non ha una vita deve per forza parlare (lavorare)della vita degli altri. Spacciandosi per fenomeno vendendo residui di memorie. Prima del professionista viene l'uomo. E lì il gap".