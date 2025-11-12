Ballando con le Stelle, doppio infortunio per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: ecco cosa è successo

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice si confermano i favoriti indiscussi di Ballando con le Stelle, nonostante una serie di infortuni che hanno messo a dura prova la loro tenacia. La conduttrice, che da due settimane lotta contro il dolore al piede, ha scoperto a Ballando Segreto che anche il maestro Pernice ha subito un infortunio alla spalla, tenendoglielo nascosto per proteggerla.

Francesca Fialdini non si arrende: "Il piede non migliora del tutto"

Nella recente puntata di Ballando Segreto, il format esclusivo su RaiPlay che mostra il dietro le quinte del dance show di Milly Carlucci, Pernice ha svelato di aver subito anche lui un infortunio durante un'esibizione. L'episodio incentrato su Francesca era molto atteso dai fan, desiderosi di conoscere gli ultimi aggiornamenti sul problema fisico che da due settimane costringe la conduttrice a ballare pur sentendo dolore. Nonostante ciò, sabato scorso la coppia è riuscita a vincere la puntata in maniera inaspettata, dimostrando grande tenacia e affiatamento.

"Il miglioramento lo sento, ma non c'è ancora il tocco a terra. Non è solo una questione mentale, ho provato con il tutore a poggiare il piede, ma se lo stringo nel solito punto non ce la faccio. Vediamo cosa ci dicono. Abbiamo fatto una cosa troppo bella, l'aspettativa si è alzata ancora di più, ha spiegato Francesca.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

La rivelazione di Giovanni Pernice: "Ho ballato con la spalla fuori"

Durante la puntata, Milly Carlucci ha poi rivelato l'infortunio che ha coinvolto Pernice. Il ballerino ha raccontato: "Mi hanno detto che ti è uscita la spalla?". Dopo la conferma, Francesca, all'oscuro dell'accaduto, ha chiesto: "Ti è uscita a causa mia? Per quale presa?" Pernice ha spiegato di aver voluto proteggerla per non farla allarmare: "Ho ballato con la spalla fuori, ma è normale. Poi ho fatto un movimento ed è rientrata. Non ti preoccupare, è tutto risolto".

"The show must go on": la decisione della coppia

La conduttrice ha chiuso l'episodio con parole di grande determinazione: "Siamo messi benissimo, siamo una coppia inossidabile. The show must go on, ma valutiamo la situazione". Francesca Fialdini e Giovanni Pernice dimostrano così che, nonostante gli imprevisti, il loro legame in pista resta più forte che mai, confermandoli come candidati principali alla vittoria di questa edizione di Ballando con le Stelle.