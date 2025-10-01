Ballando con le Stelle, Beppe Convertini replica a Selvaggia Lucarelli: “Uomo medio? Ne sono fiero”

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle, il conduttore e attore Beppe Convertini ha debuttato sulla pista insieme alla maestra Veera Kinnunen, cimentandosi in uno slow fox che però non ha convinto la giuria. La coppia ha ricevuto un punteggio tecnico bassissimo (10 punti), ma hanno raggiunto un totale di 35 punti grazie al tesoretto di Rossella Erra.

Il debutto difficile a Ballando con le Stelle e le critiche della giuria

Subito dopo la prestazione, come ricorda Beppe Convertini in una intervista al Corriere della Sera, le critiche non sono mancate: Ivan Zazzaroni ha giudicato l'esibizione "troppo lenta e camminata", mentre Selvaggia Lucarelli ha definito Convertini "un uomo medio, conduttore medio". Parole a cui il concorrente ha risposto con fermezza e orgoglio, spiegando al quotidiano milanese di non avere paura dell'etichetta.

La risposta di Beppe Convertini a Selvaggia Lucarelli

"Sono così. Sono stato educato e cresciuto da un uomo medio straordinario, che ha lavorato duramente per la sua famiglia fino alla fine. Io sono il frutto dell'incastro tra lui e una donna media straordinaria. I miei genitori mi hanno insegnato l'educazione, il garbo, il rispetto e il senso del dovere fin da bambino". Beppe Convertini nella prima puntata ha chiuso all'ultimo posto della classifica tecnica con solo 10 punti.

Beppe Convertini

La partecipazione a Ballando è un regalo speciale per sua madre

Nonostante la partenza in salita, Convertini guarda all'avventura a Ballando con spirito di sacrificio e una motivazione speciale: dedicare questa esperienza a sua madre, presente anche nella clip in cui Beppe annunciava il suo ingresso nel cast dello show. "Ho partecipato al programma solo per lei, è un regalo che le faccio con il cuore, per restituirle l'amore che mi ha donato".

E ancora: "Trascorriamo anche le vacanze insieme da vent'anni, l'ho iscritta alla palestra della terza età. E non manco di fare visita alla mia grande famiglia a Martina Franca: oltre a mamma, le mie due sorelle, quattro nipoti e sei pronipoti, con il settimo che sta per nascere".

L'esordio di Beppe Convertini a Ballando con le Stelle non è stato dei più semplici, ma la sua replica alle critiche ha mostrato un lato personale che va oltre la danza. Per il conduttore, questa esperienza non è solo una gara, ma un viaggio carico di emozioni, di memoria familiare e amore per la mamma.