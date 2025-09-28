Ballando con le Stelle: la classifica e il vincitore della prima puntata del talent show

Il giudizio del pubblico di Ballando con le stelle conferma al comando della classifica la coppia premiata dalla giuria del talent. La prima puntata ha acceso i riflettori su esibizioni emozionanti, colpi di scena e giudizi severi.

La prima puntata di Ballando con le Stelle è stata un vero turbinio di emozioni e scintille in pista. L'edizione, partita il 27 settembre 2025, ha alimentato l'attesa del pubblico con un cast stellare, tra cui l'attesissima Barbara D'Urso, che ha debuttato con una Rumba carica di significato e la curiosità di vedere Paolo Belli nei panni del concorrente. Non sono mancati i giudizi piccati della giuria e le prime vere sorprese in classifica.

L'Esordio di Barbara D'Urso

Senza levare nulla al resto del cast, il momento più atteso era l'ingresso sulla pista della conduttrice partenopea che dopo l'esilio imposto da Mediaset è tornata sul piccolo schermo. L'esibizione di Barbara D'Urso in coppia con il maestro Pasquale La Rocca è stata sicuramente uno dei momenti più seguiti della serata. Hanno ballato una Rumba che ha avuto un forte significato simbolico per la conduttrice.

Prima di ballare, nella clip di presentazione, la D'Urso ha parlato del suo allontanamento dal lavoro, chiarendo che per lei il programma non è un "passo indietro". A fine esibizione, ha spiegato la coreografia come la metafora di "due amanti divisi, un amore interrotto", riferendosi anche al suo legame con il pubblico da cui è stata "allontanata".

Milly Carlucci, Massimiliano Rosolino e Paolo Belli

Voti e Giuria: l'atteso faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli

Barbara D'Urso ha ottenuto 39 punti, con voti discreti (due 9, due 8, un 7). Il momento clou è stato il confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli, che le ha detto: "Ho trovato tutto molto furbo, pieno di pathos. Hai ballato con molta grazia... farei un po' meno 'faccette', suonano finte, un po' troppo recitate". La D'Urso, visibilmente emozionata, ha comunque accettato il giudizio.

La prima puntata di Ballando con le stelle: le esibizioni:

Mentre gli occhi erano puntati su Barbara D'Urso, la pista del Foro Italico ha visto sfilare gli altri undici concorrenti, regalando le prime grandi sorprese e i primi "disastri" in classifica. La puntata ha incoronato una rivelazione inattesa in testa alla classifica provvisoria, mentre gli sportivi e i comici si sono divisi tra buone prove e notevoli rigidità.

Le Sorprese Positive

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: La vera rivelazione della serata. La loro Samba è stata energica e piena di gioia, ribaltando l'immagine "algida" che la conduttrice aveva in TV. Hanno ottenuto il punteggio tecnico più alto (43 punti), compresi due 10, aggiudicandosi la vittoria di puntata.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: La vera rivelazione della serata. La loro Samba è stata energica e piena di gioia, ribaltando l'immagine "algida" che la conduttrice aveva in TV. Hanno ottenuto il punteggio tecnico più alto (43 punti), compresi due 10, aggiudicandosi la vittoria di puntata.

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli: L'ex nuotatore ha sorpreso con un Charleston ben ballato e sorridente, dimostrando potenziale e un buon feeling con la sua maestra. Ha ricevuto 38 punti.

Rosa Chemical e Erica Martinelli: Il rapper ha convinto la giuria con un Paso Doble passionale e tecnicamente solido. Ha ottenuto 42 punti, posizionandosi subito tra i migliori.

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina: Lo storico co-conduttore, per la prima volta in gara, si è esibito in un Quickstep molto emozionante. Ha ricevuto un'ovazione e un ottimo punteggio (40 punti).

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Le Luci e le Ombre

Nancy Brilli e Carlo Aloia: Sono stati i primi a rompere il ghiaccio con un Charleston . Nonostante l'energia, la giuria (in particolare Lucarelli e Mariotto) li ha trovati "legnosi" e "scarsi", assegnando voti bassi. Hanno chiuso la classifica tecnica, ma hanno recuperato conquistando il Tesoretto (25 punti), portandosi in testa alla classifica finale provvisoria.

Andrea Delogu e Nikita Perotti : Si sono esibiti in una Samba apprezzata per l'energia e il ritmo, ma con margini di miglioramento sulla tecnica. Hanno ottenuto 38 punti, mostrando un buon potenziale per il futuro.

Marcella Bella e Chiquito: La cantante ha portato in pista una Salsa piena di energia. Ha scatenato polemiche per i commenti allusivi di alcuni giurati. "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata", le ha detto Selvaggia, aggiungendo: "Sei una delle più nude che abbiamo visto in questi anni."

Martina Colombari e Luca Favilla: Hanno presentato un Tango giudicato sufficiente ma ancora "di ghiaccio". La coppia ha totalizzato 35 punti.

Le Difficoltà

Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini) e Simone Di Pasquale: La loro Mazurka è stata un disastro comico, terminata con la Signora Coriandoli che crollava. Con 12 punti (e lo 0 di Mariotto), sono risultati ultimi nella classifica tecnica, ma hanno regalato momenti di grande comicità nella discussione con la giuria.

Beppe Convertini e Veera Kinnunen: Il loro Slowfox è stato giudicato "noiosissimo e molto lento". Hanno ricevuto un punteggio tecnico bassissimo (10 punti), ma sono stati salvati dal Tesoretto (25 punti) che li ha fatti salire a 35 punti.

Fabio Fognini e Giada Lini: Il tennista è apparso rigido nel suo Tango, con un'esibizione che non ha convinto pienamente la giuria. Ha ottenuto 26 punti.

Classifica Finale (Punteggio tecnico + Tesoretto)

La prima puntata si è conclusa senza eliminazioni, ma con l'assegnazione dei punteggi tecnici (della Giuria) e la distribuzione dei tesoretti. Il "Tesoretto" (un bonus di 25 punti), accumulato dall'ospite ballerino per una notte, è stato diviso tra due coppie dopo il giudizio di Alberto Matano dei "Tribuni del Popolo" Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino: 25 punti sono andati a Nancy Brilli e Carlo Aloia. 25 punti sono andati a Beppe Convertini e Veera Kinnunen.

Chi ha vinto la prima puntata di Ballando con le stelle

La vittoria di puntata, Punteggio tecnico + Tesoretto + voto del pubblico - aggiudicandosi il "super tesoretto" di 30 punti per la prossima settimana - è andata a sorpresa alla coppia che aveva già ottenuto il punteggio tecnico più alto: Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, la conduttrice è stata definita la vera rivelazione della serata.