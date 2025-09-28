Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso, debutta con rumba, lacrime e un “vaffa” a Selvaggia Lucarelli

La conduttrice emoziona con la sua prima esibizione, ma a catturare l'attenzione è il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli: tra battute e critiche pungenti, la sfida personale è appena iniziata.

La prima puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle ha avuto il suo momento clou ben oltre la mezzanotte con l'attesissimo debutto di Barbara D'Urso, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca. L'ex volto di Mediaset, al suo ritorno in Rai come concorrente, ha subito trasformato l'esibizione in un evento emotivo e mediatico.

La prima esibizione dell'ex conduttrice Mediaset: La Rumba dell'"Amore Interrotto"

Barbara D'Urso, visibilmente tesa e reduce da due anni di allontanamento dalle scene, ha ballato una Rumba dal forte impatto simbolico, ottenendo 39 punti. Prima dell'esibizione, aveva dichiarato di sentirsi come una bambina con "l'ansia da 11 anni". A ballo concluso, ha spiegato il significato della coreografia: "due amanti divisi, un amore interrotto, anche quello mio con il pubblico da cui sono stata allontanata". Il suo racconto, a tratti commosso, ha toccato il pubblico in studio e a casa.

L'Ironico "Vaffa" e lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Prima ancora del giudizio tecnico, la conduttrice ha regalato un momento destinato a diventare virale: un divertito "vaffa" scambiato con la giurata Selvaggia Lucarelli. Quando Milly Carlucci ha dato la parola a Guillermo Mariotto, saltando la sua 'nemica' (che era stata lasciata per ultima), Barbara si è detta sorpresa.

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

"Mi lascia per ultima? Certo. Questa è una donna di televisione, Barbara, mica come te," ha scherzato Selvaggia. La replica ironica e inaspettata della conduttrice non si è fatta attendere: un giocoso "Ma vaff, non come me. Certo".

Successivamente, il dibattito si è fatto più serio: Lucarelli ha sottolineato che quello era un momento atteso da tutti, accolto da Barbara con un sarcastico: "Lo so, hanno comprato i popcorn". Selvaggia ha espresso un giudizio tagliente: "Ho trovato tutto molto furbo, pieno di pathos. Hai ballato con molta grazia, ma se posso darti un consiglio, farei un po' meno 'faccette'. Suonano finte, un po' troppo recitate."

I giudizi della giuria: tra critiche pungenti e complimenti

La D'Urso, che non è servita a Milly Carlucci per vincere la battaglia degli ascolti, pur incassando, ha replicato con prontezza che era lì apposta per farsi giudicare anche da lei. Non sono mancati i complimenti: Carolyn Smith l'ha definita "una grande professionista", mentre Guillermo Mariotto ha esaltato la sua immagine con una battuta delle sue: "Ti trovo una milfona erotica, Gloria Swanson nel Viale del tramonto".

L'esordio di Barbara D'Urso, che ha ottenuto 39 punti , non è stato solo un ballo, ma la narrazione della sua ripartenza e ha confermato le scintille garantite nel prosieguo della competizione.