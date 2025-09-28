Ascolti TV 27 settembre 2025: sonora sconfitta per Ballando, Tu sì que vales vola oltre il 28% di share

Il weekend televisivo è ripartito con lo scontro più seguito e discusso della stagione: Milly Carlucci e Maria De Filippi hanno riportato in scena i loro show di punta. Chi avrà vinto questa prima sfida?

Il 27 settembre è andato in scena il primo vero duello del sabato sera tra due colonne della televisione italiana: da una parte Milly Carlucci con il suo storico Ballando con le stelle su Rai 1, dall'altra Maria De Filippi con il collaudato Tu sì que vales su Canale 5. Una sfida che segna l'inizio della nuova stagione televisiva e che, come ogni anno, accende la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori: chi sarà riuscito a conquistare la serata inaugurale? La tradizione e l'eleganza delle danze o l'intrattenimento spettacolare fatto di talenti e colpi di scena?

Chi ha vinto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi?

La serata di ieri ha visto imporsi Canale 5 con Tu sì que vales, che ha conquistato 4 milioni e 24 mila spettatori pari al 28,5% di share, superando nettamente la concorrenza di Rai 1, dove Ballando con le stelle, qui la classifica della prima puntata, si è fermato a 2 milioni e 994 mila spettatori con il 23%. In sovrapposizione - dalle 21.32 a 00.15 - Tu Si Que Vales ha ottenuto 4.027.000 spettatori (28,6%), Ballando con le Stelle 3.208.000 (22,8%).

Gli ascolti delle altre reti

Sul fronte delle altre reti, In Altre Parole su La7 ha registrato 971 mila spettatori con il 5,8%, mentre su Rai 2 il film Omicidi a Mystery Island ha ottenuto 615 mila spettatori pari al 3,8%. Su Italia 1 la proposta d'animazione L'Era glaciale ha raccolto 580 mila spettatori con il 3,6%, mentre Rai 3 con Sapiens - Un solo pianeta ha interessato 448 mila spettatori per il 3%.

Sabrina Ferilli a Tu Si Que Vales

Più indietro Rete 4 con il film Trespass, visto da 289 mila spettatori pari all'1,8%. La stessa percentuale ottenuta da TV8 con 4 Ristoranti, seguito da 291 mila spettatori. Sul Nove, invece, Accordi & Disaccordi ha totalizzato 340 mila spettatori con il 2,3%.

I dati dell'Access Time e del Preserale

Anche nell'access prime time Canale 5 ha avuto la meglio grazie alla Ruota della Fortuna, che ha raggiunto 4 milioni e mezzo di spettatori con uno share del 26,7%. Nel preserale, invece, è Rai 1 a confermarsi leader con Reazione a Catena, che ha ottenuto 3 milioni e 106 mila spettatori pari al 23,2%, mentre su Canale 5 Avanti un altro si è fermato a 2 milioni e 5 mila spettatori con il 16%.