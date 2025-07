Fabio Canino: "In tv bisogna essere un gay di regime, come Malgioglio". Lo sfogo del giudice di Ballando

Fabio Canino ha una carriera di tutto rispetto in tv che, negli ultimi anni, l'ha visto soprattutto alle prese con palette e giudizi a Ballando con le stelle, dove è giudice. Il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci tornerà in prima serata a settembre e da poco è stato confermato nei palinsesti Rai che sono stati presentati a Napoli. E, in vista della ri-conferma di Fabio Canino come giudice del dance show più popolare della rete (e non solo), il conduttore si è rivelato in un'intervista - molto pungente - a Il Messaggero.

"In tv? Bisogna essere un gay ma di regime": le parole di Fabio Canino

Un vero e proprio fiume in piena. Fabio Canino non solo rivela dei dettagli in merito alla sua vita privata, ma nell'intervista a Il Messaggero, parla anche di come il suo orientamento sessuale - il più delle volte - non è stato ben visto da tutti.

"Non sono adatto a questi incontri ufficiali, divento fantozziano", ha esordito, in riferimento alla sua presenza durante l'annuncio dei palinsesti Rai. "Non so fare pubbliche relazioni e finisce sempre che mi metto da una parte a chiacchierare solo con le persone che già conosco. Di buono c'è che osservo tutto e tutti".

Ma non è tutto. Canino punge gli stessi vertici Rai. "Ho fatto proposte all'azienda, le idee non mi sono mai mancate. Però se anni fa era normalissimo che un conduttore fosse gay, adesso è motivo di discussione", ammette. "Siamo tornati molto indietro. Non solo con questa nuova dirigenza, ma già da tempo. Per andar bene devi essere un gay di regime, il giullare di corte. Quello riconoscibile e caricaturale, uno che rassicura", afferma. "Va bene se sei come Malgioglio".

Il giudice di Ballando con le stelle critica Amici di Maria De Filippi

C'è spazio anche per una stoccata a Maria De Filippi e Mariotto . Su Amici ammette. "Ballando con le Stelle è un programma fatto benissimo, che funziona e che con il tempo migliora sempre di più. Con tutto il rispetto, lo studio di Amici sembra una palestra, i giovani sono vestiti male, c'è il neon... Noi abbiamo un'altra qualità".

E poi sull'affaire Mariotto: "Quando ha lasciato lo studio, Milly non poteva crederci", racconta. "La tv vive di rituali e regole prese molto sul serio da tutti quelli che la fanno. Uno che improvvisamente si alza e se ne va durante una diretta fa saltare ogni schema", rivela. "Ma Guillermo è fatto così, ha sbalzi d'umore frequenti. Però fa moto ridere".

"Ho trovato l'amore a 60 anni": la relazione con un uomo più giovane

Conclude aprendo una parentesi sulla sua sfera personale. "Ho trovato l'amore a 60 anni, l'ho conosciuto tre anni fa", afferma. "Si chiama Emanuele e ha 32 anni, fa lo stilista. Ci siamo conosciuti, ha insistito per un mese telefonandomi tutti i giorni e poi è successo. Andava così bene tutto che dopo un po' una mia carissima amica l'ha fatto seguire. Niente. Nessuna magagna. Stiamo insieme da tre anni, lui si è trasferito da Rimini a Roma e abitiamo a casa mia. Per me è la prima convivenza".