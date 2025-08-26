Ballando con le stelle 2025: chi sostituirà Paolo Belli? Viene dal mondo del nuoto ma non è la Pellegrini

Ballando con le Stelle si prepara a spegnere venti candeline con una stagione che promette scintille. Milly Carlucci ha annunciato un'edizione celebrativa, tra sorprese, volti amati e qualche colpo di scena che riguarda anche lo storico braccio destro della conduttrice, Paolo Belli. Quest'anno, infatti non lo vedremo accanto alla padrona di casa, ma in veste di ballerino. Ma chi sarà a prendere il suo posto come co-conduttore?

Paolo Belli in pista, Rosolino nuovo co-conduttore di Ballando con le Stelle

Massimiliano Rosolino

Dopo anni di conduzione accanto a Milly Carlucci, Paolo Belli questa volta scenderà direttamente in pista come concorrente. Una scelta che ha spiazzato i fan, abituati a vederlo dare il benvenuto con la sua inconfondibile energia.

Al suo posto ci sarà Massimiliano Rosolino: l'ex campione olimpico, già inviato de L'isola dei famosi nel 2021, è stato confermato come nuovo volto della "Sala delle Stelle". Una promozione niente male, che lo porterà a fianco della Carlucci a partire dal 27 settembre, data di debutto della nuova edizione per il ventennale del programma di Rai 1.

Federica Pellegrini, cambio di rotta e ritorno da guest

Filippo Magnini

Il nome inizialmente pensato per sostituire Paolo Belli era quello di Federica Pellegrini. La nuotatrice, entusiasta all'idea, era pronta a entrare in squadra, ma la trattativa non è andata a buon fine. Probabilmente, come sospettato da Dagospia, la "colpa" è della partecipazione del suo ex Filippo Magnini come concorrente.

Milly Carlucci, comunque, non vuole proprio rinunciare alla campionessa e l'ha riconquistata in un'altra veste: quella di ballerina per una notte. Un cameo che promette di regalare al pubblico un momento imperdibile.

Bianca Guaccero torna a bordo pista

Non mancano i ritorni: Bianca Guaccero raggiungerà Rossella Erra e Sara Di Vaira nel team fisso a bordo pista. Prende quindi il posto di Simone Di Pasquale, pronto a rimettersi in gioco come maestro di una vip in gara, dopo anni passati a commentare da opinionista.

Ballando con le Stelle, un cast stellare per il ventennale

L'edizione del ventennale non poteva che riservare un cast all'altezza delle aspettative. Nomi forti e grandi personalità sono pronte a darsi battaglia sulla pista, mentre la giuria storica non mancherà di aggiungere pepe alla competizione. Tra debutti, comeback e una conduzione tutta rinnovata, Ballando con le Stelle sembra avere tutte le carte in regola per confermarsi come uno degli show più amati della televisione italiana.