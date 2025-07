Ballando con le stelle: chi sono tutti i concorrenti possibili dell'edizione 2025

La nuova edizione di Ballando con le stelle arriverà in tv solo dal prossimo mese di settembre ma per il dance show di Rai 1 si sta lavorando sul cast. Le indiscrezioni rivelano le prime conferme e i possibili vip che potrebbero partecipare al programma

L'edizione del 2025 di Ballando con le stelle è ancora nella fase embrionale. Anche se la giuria è stata già formata (e sarà la stessa delle passate stagioni), ci sono ancora molte nuvole in merito al cast. Ma, fin da ora, in rete sono trapelate le prime indiscrezioni. Alcuni nomi sono dati per certi, altri ancora non è dato sapere se entreranno a far parte del cast della nuova edizione.

Da Andrea Delogu alla signora Coriandoli, i confermati e gli esclusi

Milly Carlucci

La situazione è in continuo movimento. Solo nel corso delle ultime 24 ore sono stati annunciati tre altri possibili concorrenti. Uno è stato divulgato dai profili social di Ballando con le stelle, mentre gli altri tre ancora restano nel limbo ma gli accordi pare siano stati già siglati.

Nella prossima stagione è assicurato il debutto della signora Coriandoli (ma resta il dubbio se Maurizio Ferrini sarà in gara con o senza i vestiti del suo alter ego), mentre vengono dati ormai per certi anche Andrea Delogu, Fabio Fognini e Francesca Fialdini. Sarebbe sfumata invece la possibilità di vedere Barbara D'Urso nello show del sabato sera di Rai 1.

Chi potrebbe partecipare a Ballando con le stelle 2025?

E' Affari Italiani che fa il punto della situazione. Tra i vip che Milly Carlucci sogna di vedere nel suo programma spuntano i nomi di Benedetta Parodi e di Belen Rodriguez. Ma non è tutto. Il portale riporta ben 25 nomi che sarebbero stati contattati dalla produzione. Pare che la Carlucci abbia quasi convinto Bobby Solo, l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, il campione del mondo di salto in lungo indoor (e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi) Mattia Furlani e il cantante Sal Da Vinci.

La novità di quest'anno è che in pista potrebbero scendere anche delle coppie. La prima sarebbe formata da padre e figlio, ovvero Jody e Claudio Cecchetto e la seconda è quella del telecronista sportivo Fabio Caressa e di sua moglie, la conduttrice Benedetta Parodi. Si parla anche di Carolina Rey, Chiara Iezzi, Maddalena Corvaglia e di Rosa Chemical.Per i dettagli non resta che attendere le voci ufficiali.

Ecco intanto tutti i VIP che sarebbero stati contatti: