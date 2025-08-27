Ballando con le stelle 2025, è ufficiale: Paolo Belli da co-conduttore a concorrente per Milly Carlucci

Il 28 settembre si avvicina e la ventesima edizione di Ballando con le Stelle è pronta ad accendere i riflettori sulla pista più amata di Rai 1. Nella giornata di oggi, un nuovo nome si aggiunge al cast stellare annunciato da Milly Carlucci: Paolo Belli sarà concorrente del programma, lasciando il suo storico ruolo di co-conduttore.

L'annuncio sul palco davanti ai fan

Paolo Belli ha scelto un luogo a lui familiare per condividere la novità: il palco di un concerto. Durante l'esibizione, davanti al suo pubblico, ha raccontato il momento in cui Milly Carlucci gli ha proposto di cambiare ruolo: "Qualche settimana fa io e Milly ci siamo incontrati e lei mi ha detto: 'Paolo, io vorrei che tu fossi con me anche quest'anno per celebrare insieme questo traguardo incredibile, 20 anni di Ballando con le Stelle'", ha spiegato il cantante.

In un primo momento Belli aveva pensato si trattasse del suo solito impegno al fianco della conduttrice, ma subito Milly lo ha spiazzato: "Quest'anno voglio che sia una vera festa. Ti vorrei come concorrente". Un annuncio che ha lasciato di stucco lo stesso artista, che ha chiesto l'incoraggiamento del pubblico presente.

Beppe Convertini

"Io avrò bisogno di tutti voi, perché quest'anno sarò in gara come ballerino", ha urlato emozionato confermando le anticipazioni delle scorse settimane, il cantante ha deciso di vivere questa edizione in una veste del tutto nuova, scendendo in pista come ballerino per festeggiare i vent'anni dello show. Il suo posto dovrebbe essere preso da Massimiliano Rosolino.

Un cast ricchissimo per i 20 anni dello show

Con Paolo Belli, il cast della ventesima edizione si arricchisce ulteriormente. Oltre a lui, in pista ci saranno: Filippo Magnini, Beppe Convertini, Fabio Fognini, Barbara d'Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu e Maurizio Ferrini nei panni dell'indimenticabile Signora Coriandoli. Un parterre che promette spettacolo, emozioni e colpi di scena per una stagione che Milly Carlucci vuole rendere memorabile.