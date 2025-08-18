Ballando con le Stelle, Paolo Belli concorrente e Federica Pellegrini nel cast? Il doppio colpo di scena

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia come una delle più sorprendenti di sempre. Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, Milly Carlucci sarebbe pronta a rivoluzionare lo storico show del sabato sera di Rai 1, i cambiamenti coinvolgono Paolo Belli, voce storica del programma, e Federica Pellegrini, concorrente nell'ultima edizione del talent show.

Paolo Belli concorrente e ruolo inedito per Federica Pellegrini

Dopo vent'anni al fianco della conduttrice, la voce dei Ladri di Bicicletta - da sempre curatore delle musiche e co-conduttore - potrebbe infatti scendere direttamente in pista come concorrente. Un vero e proprio colpo di scena che cambierebbe gli equilibri del programma e regalerebbe al pubblico una veste inedita di uno dei suoi protagonisti più amati.

Nancy Brilli nel cast di Ballando con le stelle

Intanto il cast ufficiale comincia a delinearsi con nomi di grande richiamo. Sono stati ufficializzati: Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Barbara D'Urso e Martina Colombari. Ultima in ordine di tempo ad essere presentata sui social del programma è stata Nancy Brilli.

Angelo Madonia e Francesca Pellegrini

L'attrice, in un video condiviso su Instagram, ha espresso tutto il suo entusiasmo: "Finalmente, dopo tanto tempo, farò Ballando con le Stelle. Mi diverte moltissimo, sono molto contenta di questa nuova avventura, di lavorare con Milly, di conoscere i miei nuovi colleghi ballerini e di iniziare una gara soprattutto con me stessa. Sono capa tosta e qualcosa imparo. Imparo a ballare!".

La giuria del talent show resta la stessa

A completare il quadro, arriva anche la conferma che la giuria resterà invariata: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, che ha commentato ironicamente l'arrivo di Barbara D'Urso, siederanno ancora una volta dietro il bancone, pronti a giudicare e commentare le performance dei concorrenti. Con un cast stellare, una giuria consolidata e rumors che promettono colpi di scena, la ventesima edizione di Ballando con le Stelle si prepara a sorprendere più che mai.