Ballando con le stelle 2024, stasera su Rai 1 la semifinale: le coppie, il ripescaggio, gli ospiti

Per Ballando con le stelle 2024 è stata una settimana di fuoco, dopo la cacciata in corso di Angelo Madonia, che certamente non è destinata a chiudersi con la puntata in onda stasera su Rai 1 alle 20:30. Durante la prima semifinale, infatti, ci sarà anche lo spareggio, che sancirà chi, tra le coppie eliminate, potrà tornare a esibirsi nella seconda semifinale e nella finalissima.

Le coppie in gara: il ritorno di Samuel Peron

Durante l'ultima puntata sono emerse delle divergenze professionali con Angelo Madonia, che è stato invitato dalla Rai e dalla produzione dello show a lasciare il programm. Questa è stata dunque l'ultima edizione per il maestro di ballo palermitano.

Al suo posto, in coppia con Federica Pellegrini, un graditissimo ritorno: quello di Samuel Peron (anche se nelle ultime ore è stato vittima di un piccolo infortunio).

Questo sabato vedremo quindi le seguenti coppie pronte a scendere in pista:

Bianca Guaccero-Giovanni Pernice

Federica Nargi- Luca Favilla

Luca Barbareschi- Alessandra Tripoli

Federica Pellegrini- Samuel Peron

Tommaso Marini-Sophia Berto

Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti

Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini su Angelo Madonia: "Ecco perchè mi stava sulle balle"

Il ripescaggio

È giunto anche il momento del ripescaggio per le coppie che sono state eliminate: in questo sabato 30 novembre infatti una coppia avrà la possibilità di rientrare in gara. Quindi ci sarà la manche di semifinale disputata sui momenti che hanno cambiato la vita dei concorrenti, al termine ci sarà uno spareggio finale che potrebbe mettere in pericolo anche uno dei semifinalisti. Stasera dunque sarà assegnato un doppio tesoretto, uno per il ripescaggio e uno per la semifinale.

Ballando con le stelle salta una puntata: perchè la RAI ha cancellato la semifinale del 7 dicembre

Ecco le coppie che si giocheranno la possibilità di essere riammesse in gara:

Francesco Paolantoni - Anastasia Kuzmina

Sonia Bruganelli - Carlo Aloia

Massimiliano Ossini - Veera Kinnunen

Nina Zilli e Pasquale La Rocca

Alan Friedman e Giada Lini

I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli

Furkan Palali ed Erica Martinelli

Ballando con le stelle: gli ospiti di sabato 30 novembre 2024

Scende in pista come Ballerina per una notte un'icona senza tempo: Amanda Lear che, sulle note di "Copacabana", eseguirà una samba insieme ai ballerini Simone Iannuzzi, Filippo Zara e Samuel Santarelli. Ospiti della puntata anche le due star del Teatro della Scala: l'étoile Nicoletta Manni che si esibirà in un ballo di danza classica insieme al primo ballerino della Scala, il marito Timofej Andrijashenko.

La decima puntata di Ballando con le Stelle sarà impreziosita anche dalla presenza di Pierfrancesco Favino protagonista del film Napoli - New York (al cinema dal 21 novembre) firmato del regista premio Oscar Gabriele Salvadores.

Sarà affiancato dai due giovanissimi attori Dea Lanzaro e Antonio Guerra che per l'occasione saranno Ballerini per una notte. I due giovanissimi, infatti, si esibiranno in un Jive sulle note del brano "A luna miezzo 'o mare" insieme a Sarah Mensah e Gabriele Perchinunno. Favino farà il suo ingresso sulla pista di "Ballando con le stelle" accompagnato dalle note dì "A Salty Dog" dei Procol Harum.