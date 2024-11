Ballando con le stelle salta una puntata: perchè la RAI ha cancellato la semifinale del 7 dicembre

La cancellazione della semifinale del 7 dicembre farà slittare anche la finale di Ballando con le stelle 2024: ecco quando andrà in onda e perchè la RAI ha deciso di mettere in pausa lo show di Milly Carlucci.

Ballando con le stelle eleggerà il suo vincitore o la sua vincitrice a ridosso del Natale: è stata cancellata la semifinale di sabato 7 dicembre e la penultima puntata della stagione 2024 è stata dunque spostata a sabato 14. Di conseguenza la finalissima andrà in onda il 21 dicembre. Cosa ha spinto la RAI a prendere questa decisione? Il consueto appuntamento con un noto evento culturale, che si tiene in diretta da Milano, e che farebbe slittare troppo la messa in onda del dance show.

Ballando con le stelle "cede" sabato 7 dicembre al Teatro alla Scala

Come orami da tradizione, il 7 dicembre, giorno in cui Milano festeggia il suo patrono, Sant'Ambrogio, è anche il giorno in cui si tiene la Prima del Teatro alla Scala. Tappeto rosso da grandi occasioni, parata di stelle dello spettacolo, personalità del mondo della cultura e della politica, ma soprattutto 3 ore di diretta su Rai 1 e la presenza di Milly Carlucci, che è ormai da anni la voce narrante dell'evento per il pubblico a casa.

Se altre volte, per diverse ragioni, si è scelto di far cominciare la prima serata "in ritardo", con notevoli conseguenze sugli ascolti, quest'anno la linea è stata quella di preservare un programma che, sabato dopo sabato, sta sonoramente battendo la concorrenza di Maria De Filippi, nonostante i suoi quasi 20 anni sulle spalle.

A proposito di concorrenza: sabato 16 novembre Ballando dovrà vedersela con la finale di Tu sì que vales, su cui fin qui ha sempre primeggiato (tranne nella seconda puntata, quella in cui è stata ospite Barbara D'Urso), ma Canale 5 sta già correndo ai ripari per le settimane successive.

Sarà infatti l'altro show di punta dell'ammiraglia Mediaset, il Grande Fratello, a sfidare Milly Carlucci sabato 23 e sabato 30 novembre, ripristinando dunque il doppio appuntamento settimanale, il martedì e il sabato, che era stato sospeso per via degli ascolti non brillanti dell'edizione.

Non è ancora chiaro, invece, quale sarà la strategia di contenimento di Ballando con le stelle nel mese di dicembre, prima della pausa natalizia.