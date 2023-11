Ballando con le Stelle 2023, Antonio Caprarica. 'Lite con Teo Mammucari? Stavo per abbandonare'

Dopo le indiscrezioni riguardanti la 'rissa' tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari dietro le quinte di Ballando con le Stelle, e il successivo chiarimento da parte di Milly Carlucci, adesso è l'ex giornalista Rai a prendere la parola.

In un'intervista con Davide Maggio, Caprarica ha spiegato di non aver previsto la svolta verso il trash del programma, tanto che per un momento ha considerato l'ipotesi di abbandonare il programma.

Polemiche a Ballando con le Stelle: Teo Mammucari e Antonio Caprarica

L'ultima puntata di Ballando con le Stelle ha generato una serie di polemiche che non si sono ancora esaurite. Riavvolgendo il nastro fino a sabato sera, Teo Mammucari, al termine della performance, ha criticato il giudizio della giuria con dichiarazioni piuttosto provocatorie.

"Voi dite che balla meglio di me? Ma è un cane. Senza una zampa pure. Antonio, sei un molosso", aveva detto riferendosi ad Antonio Caprarica. "Tu dovresti prendere qualche lezione di buone maniere", aveva replicato il giornalista

Lo Scontro Nella Sala delle Stelle

Pochi giorni dopo, il portale di Davide Maggio ha rivelato che tra i due concorrenti del talent show si era verificato quasi uno scontro fisico nella Sala delle Stelle. La situazione era diventata così tesa che è stato necessario portare Teo fuori dalla stanza, data la sua eccessiva agitazione.

La Smentita di Milly Carlucci

Ieri Milly Carlucci, attraverso un video pubblicato sui social ha ridimensionato il litigio. La conduttrice ha dichiarato che hanno un filmato dell'accaduto nella Sala delle Stelle.

Ballando con le stelle 2023: Teo Mammucari contro Selvaggia Lucarelli: "Non mi ha voluto salutare"

Dopo un controllo, è emerso che c'è stata una discussione di 1 minuto e 10 secondi tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica, caratterizzata da toni accesi ma entro i limiti di una dialettica civile, senza l'uso di parolacce o espressioni offensive.

La Dichiarazione di Antonio Caprarica

Il giornalista Antonio Caprarica è stato l'ultimo a prendere la parola. Raggiunto da Davide Maggio, ha in parte confermato la versione di Milly Carlucci, esprimendo però sorpresa per la deriva trash di un programma che reputava "Elegante, simpatico, piacevole", nel quale, secondo lui, eventuali liti con i giurati dovrebbero avvenire davanti alle telecamere.

Tornando sul litigio con Teo Mammucari ha affermato: "È stata una discussione molto accesa, dai toni molto accesi in cui gli ho detto quello che pensavo, che trovavo queste battute non degne di uno che vuole fare quello che vuole fare lui, battute da comico di terza classe. Tutto lì".

Dopo aver spiegato che lo scambio di battute è scaturito da una richiesta di scuse pubbliche a Teo per le sue frasi, Antonio ha discusso della sua considerazione di ritirarsi dal programma: "All'inizio avevo detto: 'parlerò con Milly, mi dispiace molto ma così non posso continuare'. Poi sinceramente con altrettanta sincerità ti dico che ho pensato che lasciare sarebbe stata una mancanza di rispetto per il pubblico".

La Decisione di Rimane in Pista

Sabato sera, quindi, Antonio Caprarica scenderà regolarmente in pista: "Ho deciso di rimanere nella trasmissione per rispetto del pubblico che mi ha votato e che mi appoggia, che mi manda tanti messaggi, tanto sostegno, per rispetto della squadra fantastica di Ballando con le stelle e per rispetto di Milly e delle persone che mi hanno invitato.