Ballando con le stelle 2023: Teo Mammucari contro Selvaggia Lucarelli: 'Non mi ha voluto salutare'

Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli sono entrati in conflitto durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle. Il conduttore ha accusato la giurata di avere pregiudizi e ha condiviso un aneddoto su un dietro le quinte con Lucarelli. Inoltre, Teo ha avuto un alterco anche con Antonio Caprarica.

Scintille e tensioni a Ballando con le stelle

La coppia formata da Paola Perego e Angelo Madonia ha trionfato nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, raggiungendo la vetta della classifica grazie al tesoretto donato da Alberto Matano e Rossella Erra.

Teo Mammucari ha raggiunto la nona posizione, l'ultima utile per evitare il ballottaggio che ha coinvolto Giovanni Terzi e Ricky Tognazzi. Dopo la sua esibizione, giudicata negativamente da Selvaggia Lucarelli, l'atmosfera è diventata tesa. L'ex conduttore de Le Iene ha accusato la Lucarelli di avere qualcosa contro di lui.

Teo Mammucari contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto

Come già accaduto la settimana precedente, Teo ha espresso il desiderio che Selvaggia Lucarelli non faccia parte della giuria della prossima edizione di Ballando. Successivamente, Mammucari ha condiviso un episodio accaduto nei camerini con la blogger, sostenendo che quest'ultima si sia rifiutata di salutarlo.

"Se tu incontri una ragazza con cui ci sei uscito 25 anni fa, qual è il primo impatto? Un abbraccio, un 'Come stai?'. Io sono andato a salutarla nei camerini, si stava truccando e mi ha detto 'Preferivo non vederti prima della puntata'", ha raccontato.

Riguardo all'esibizione di Teo Mammucari, il suo paso doble con Anastasia Kuzmina ha ricevuto giudizi positivi da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith. Tuttavia, il giudizio di Mariotto è stato più severo: "Mi ricordi King Kong, ma con delle fragilità".

Selvaggia Lucarelli ha espresso una critica più dura, sostenendo che il concorrente utilizza uno stile molleggiato per nascondere le sue carenze: "Era brutto tutto quello che succedeva dalla vita in su. Non c'era l'energia che il paso richiede".

Ballando con le Stelle, Teo Mammuccari: "Mi bomberei Selvaggia Lucarelli e Mariotto"

Ballando con le Stelle: Teo Mammuccri difende Rosanna Lambertucci

Ma la polemica di Teo Mammucari con la giuria si è estesa anche ai giudizi sugli altri concorrenti. Il conduttore non ha gradito il doppio zero dato alla Lambertucci: "Rosanna ha 78 anni, non potete dare zero, è imbarazzante. L'anno prossimo andate a casa", ha detto rivolgendosi sempre a Selvaggia e Mariotto.

Teo Mammucari e Antonio Caprarica accuse e risposte incendiarie

Teo Mammucari ha esteso le sue critiche anche ai voti elevati che la giuria assegna ad Antonio Caprarica, definendolo "Un cane senza una zampa". Il giornalista ha replicato: "Io sono un gentiluomo, tu sei un po' cafone. Questa è la mia opinione, e secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere"

La classifica della quarta puntata