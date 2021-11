Ballando con le stelle 2021: Selvaggia Lucarelli pubblica i messaggi privati dello scontro con Morgan

Dopo le schermaglie in diretta nella puntata di sabato 13 novembre di Ballando con le Stelle 2021, Morgan ha scritto dei messaggi privati a Selvaggia Lucarelli: la giornalista non ha gradito le parole usate dal cantante e ha pubblicato le chat su Instagram.

L'ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata infiammata dallo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Morgan, il cantante non ha accettato le parole usate della giurata che, riferendosi alla sua esibizione, ha detto che le ricordava "uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo". La risposta era stata velenosa "Quelli che frequenti tu" e poi "Selvaggia è stonata e fuori tempo, come fa a giudicare? Lei vuole le scimmie che si battono il petto".

Lo scontro, che ha coinvolto anche altri protagonisti del talent show, ha avuto uno strascico alla fine del programma, come ha rivelato Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha scritto su Instagram che Morgan le ha inviato un messaggio dove si diceva meravigliato della reazione della giornalista "Selvaggia, ma io stavo giocando stasera con te, non c'era la minima intenzione né di offesa, né di aggressione. Anzi, pensavo saresti stata al gioco, sapendoti capace di volare alto. Mi hai frainteso, mi dispiace, io avevo intenzioni del tutto teatrali, nel gioco delle parti di uno spettacolo improvvisato che siamo perfettamente in grado di fare andare dove vogliamo. Se ti incazzi mi dispiace sul serio. Se vuoi parliamone a voce".

Le scuse del cantante non sono state apprezzate da Selvaggia Lucarelli che non accetta di essere coinvolta nel 'teatrino' organizzato da Morgan, "Caro Morgan, io non recito e ancor più non recito con copioni e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità. E a tutti quelli che hanno pure fatto finta di credere al povero concorrente provocato dalla giuria cattiva: ora andatevi a nascondere, grazie. Come al solito c'è chi ama sabotare se stesso, e mentre lo fa, sistematicamente, tira fuori la sua incurabile sindrome rancorosa del beneficato. Le persone a cui far pagare i propri fallimenti sono inevitabilmente quelle che hanno più provato a consigliarlo e sostenerlo".

Selvaggia Lucarelli ha poi smentito le indiscrezioni di Leggo, secondo il sito dietro le quinte Morgan era venuto quasi alle mani con una persona vicina alla giornalista e solo l'intervento dei vigilantes aveva evitato lo scontro fisico. Selvaggia ha fatto chiarezza anche su questa indiscrezione: "Riguardo quello che è uscito su alcuni siti sul 'dietro le quinte', le cose non sono andate affatto come raccontate. Morgan, mentre ero in onda, dopo la sua esibizione, davanti a molte persone dietro le quinte ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna. Attendo le sue scuse, e le attendo pubblicamente. Non mi faccio usare e, come dicevo ieri sera, non amo la disonestà. La disonestà di chi cerca sempre il colpevole dei suoi casini fuori da sé e, se possibile, ti ci trascina dentro".

Poco dopo è arrivata la risposta del cantante, nelle storie di Instagram Morgan ha accusato la Lucarelli di aver fatto "bullismo ad un uomo attraverso strumenti e principi di natura femminista", aggiungendo "quando questo succede danneggia in primo luogo il genere femminile e vanifica anni di lotta che donne realmente vittime di violazioni e sottomissioni hanno compiuto in modo intelligente per conquistare pezzi di civiltà che sono proprio gli argomenti impugnati e manipolati con superbia dalla donna-bullo".

Nella seconda parte del post Morgan continua ad attaccare la Lucarelli, accusandola ancora di bullismo "quando saranno le femmine stesse ad accorgersene allora insorgeranno. E capiranno. Rispetteranno. Saranno complici degli uomini sensibili. Gli uomini vulnerabili. Sapendoli distinguere bene dai violenti e dai prepotenti che circolano tranquillamente incensurati. La prima nemica della donna è la donna-bullo. Che guarda caso si aggira nelle file della borghesia sventolando i diritti della donna moderna e libera. Non certo nei marciapiedi, dove soccombono le donne che svendono il corpo e il sogno di emergere prima o poi da quella schiavitù".