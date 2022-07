Selvaggia Lucarelli: “Torno a Ballando con le Stelle”

Selvaggia Lucarelli farà parte della giuria di Ballando con le Stelle 2022: la giornalista, smentendo le voci che la volevano fuori dal programma di Milly Carlucci, ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha comunicato la sua conferma nel talent show di Rai Uno.

La presenza di Selvaggia Lucarelli, che nelle ultime ore si è scontrata con Salmo per un commento sessista del rapper, alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, la diciassettesima del programma del sabato sera di RAI 1, è stata messa in dubbio più volte. Le ultime voci diffuse dal settimanale Vero, volevano Arisa, vincitrice dell'ultima edizione del programma, come possibile sostituta della giornalista che lo scorso anno fece scintille con Morgan, suo ex fidanzato e concorrente del talent show.

L'amore tra Selvaggia Lucarelli e Ballando con le stelle, è iniziato nel 2014, quando la giornalista è stata per un biennio l'opinionista del talent. Dal 2016 la Lucarelli siede tra i banchi della giuria e quest'anno ci tornerà insieme ai suoi compagni dello scorso anno, ovvero Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. A confermarlo è stata la stessa giurata che, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha scritto "Torno a Ballando con le stelle, è vero, ma solo per deliziarvi con una nuova sequela di look acqua e sapone".

Nei giorni scorsi si sono succeduti i rumors sui possibili concorrenti del talent show, dopo Iva Zanicchi, che su Radio 2 ha detto che in autunno avrebbe partecipato a Ballando con le stelle, sono stati fatti altri nomi. TVBlog ha parlato di Gabriel Garko. Dagospia ha fatto il nome di Nancy Brilli, Marta Flavi e Eva Robin's".