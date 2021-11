Ballando con le Stelle 2021, Morgan contro Selvaggia Lucarelli e i giurati "vergognatevi!"

Selvaggia Lucarelli e Morgan hanno avuto un duro scontro nella puntata del 13 novembre 2021 di Ballando con le Stelle 2021: dopo la sua esibizione l'ex frontman dei Bluvertigo è stato criticato dalla giurata ed è esploso con allusioni alla loro passata relazione.

Al talent show di Milly Carlucci è esplosa la tensione tra Selvaggia Lucarelli e Morgan, i due, che hanno avuto una relazione in passato, da alcune settimane si mandavano simpatiche punzecchiature ma tutti si aspettavano che prima o poi, visti i caratteri dei due personaggi, avrebbero iniziato a lanciarsi frecciate velenose. Nella puntata di sabato 13 novembre Morgan ha ballato sulle note di un samba scatenato che non è stato molto apprezzato dai giudici.

Dopo le velate critiche di Carolyn Smith, Morgan ha risposto in maniera seccata "Io ho compreso il samba, ho fatto un atto di religione, anche se non ho eseguito i passi alla perfezione". A questo punto è partito il battibecco con la giornalista che gli ha detto "sei partito aggressivo?, A me sembrava uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo". Morgan le ha risposto "Quelli che frequenti tu" e la Lucarelli "È un autogol, visto che mi hai frequentata. Finalmente viene fuori Morgan. Sei capriccioso, pretenzioso e maleducato come sempre, non è come si descrive, non va d'accordo con tutti".

A questo punto che si sono accesi gli animi, con Morgan che, alzando la voce e riferendosi alla loro vecchia relazione, ha detto sulla Lucarelli: "Lei non lo ammette ma le è piaciuto e si odia per questo" e poi "è stonata e fuori tempo, come fa a giudicare? Lei vuole le scimmie che si battono il petto". La giornalista, che da poco ha iniziato una nuova collaborazione con la testata Il Domani, l'ha invitato a moderarsi "Stai esagerando".

Dalla parte di Selvaggia si è schierato Alberto Matano "questo è uno show che si fonda sul rispetto e il riconoscimento reciproco, ti prego Morgan rispettiamo i ruoli. Non puoi parlare così ai giurati". Il cantante, fuori controllo, ha replicato "Il rispetto so cos'è ma non siete dei magistrati. Ma vergognatevi! Giudici di cosa". Alla fine Morgan si è beccato due zeri, uno da Mariotto e l'altro, ovviamente, da Selvaggia Lucarelli.