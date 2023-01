Maneskin, Selvaggia Lucarelli rivela perché il gruppo potrebbe separarsi

Selvaggia Lucarelli in un episodio del podcast il Sottosopra, ha parlato di una crisi delle relazioni all'interno dei Maneskin. Secondo la giornalista, tra Damiano David e Victoria De Angelis i rapporti sarebbero molto tesi. La Yoko Ono della situazione sarebbe Giorgia Soleri, la compagna del frontman del gruppo.

Selvaggia Lucarelli parla da fan delusa dei Maneskin un gruppo che, baciato da un'improvvisa fama internazionale, secondo molti sta perdendo la sua identità. La giornalista descrive l'attuale situazione dei vincitori di Sanremo: "La sensazione è che siano cresciuti troppo in fretta. Una crescita così veloce come quella delle oche destinate al foie gras. Non più liberi di mangiare quello che vogliono, ma ingozzati in modo artificiale dal sistema per finire sulle nostre tavole".

Per la giornalista de Il Domani, I Maneskin in questo momento, vorrebbero essere il gruppo fluido che spacca le chitarre sul palco ma, allo stesso tempo, vuole piacere alle mamme. Uno strano connubio tra Who e Ricchi e Poveri che alla fine non soddisfa nessuno: "L'asticella del troppo si è alzata sempre di più. Le lingue, le foto svestiti, gli uomini con l'eyeliner sbavato, le chitarre spaccate, i baci fluidi, tutto già visto. Roba che nell'enciclopedia del rock è a pagina 1. Tutto accompagnato da interviste noiosissime 'non beviamo, non ci droghiamo, Putin vai a quel paese' e canzoni zuccherose. Perché loro sono trasgressivi, ma devono piacere anche a mamma. Non a caso uno dei loro fanclub più attivi è Mammeskin. Il passaggio da rocker provocatori a manichini viventi è dietro l'angolo".

Per quanto riguarda il capitolo relativo ai rapporti tra Damiano David e Victoria De Angelis, ecco cosa rivela Selvaggia Lucarelli: "Le voci di un rapporto scricchiolante tra Victoria e Damiano si rincorrono da un pezzo. L'assenza di lei al compleanno di lui dà concretezza all'indiscrezione. Si parla di scarso feeling tra Victoria e Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano. Indiscrezione presente in molti articoli mai smentiti. Esistono foto di Berlusconi in compagnia di qualche comunista, ma non ci sono scatti di Victoria con Giorgia Soleri".