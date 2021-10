Ballando con le Stelle 2021, Arisa fa cambiare i turni delle prove a Morgan per via dell'ex fidanzato

Arisa avrebbe chiesto di cambiare i turni di Morgan per non incontrare l'ex fidanzato Andrea Di Carlo, agente del cantante, nei corridoi di Ballando con le stelle.

Aria tesa nei corridoi di Ballando con le Stelle 2021 dopo che Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati, forse definitivamente. La cantante ha infatti chiesto di cambiare i turni delle prove di Morgan: l'ex fidanzato di Arisa infatti rappresenta il leader dei Bluvertigo e lei non vuole rischiare di incrociarlo.

Dopo aver messo in piedi un cast stellare per Ballando con le stelle 2021, Milly Carlucci si trova di fronte a delle richieste bizzarre da parte di alcuni concorrenti, dovute a vecchi rancori o a relazioni finite male. Nelle ultime ore Andrea Di Carlo, ex compagno di Arisa, ha rivelato che la cantante di 'Sincerità' sta facendo di tutto per non incrociarlo nei corridoi dello show e, come ha raccontato al settimanale Oggi, la Carlucci sta provando ad accontentarla.

Andrea Di Carlo è l'agente di molti vip italiani, tra cui Morgan e Federico Fashion Style,entrambi parte del cast di Ballando con le Stelle 2021. Di Carlo e Arisa sono stati legati fino allo scorso maggio, quando la cantate su Instagram ha pubblicato la foto del manager con la scritta "The End" sulle note di 'Single ladies' di Beyoncé. Nell'intervista rilasciata al settimanale il manager ha detto "Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio".

Andrea Di Carlo tra le altre cose, parlando di Arisa, ha affermato "Sono stato il suo amante, fidanzato, manager, assistente", e ha rivelato che è stato proprio lui a portarla nel talent di Milly Carlucci che, da parte sua, in più di un'occasione, ha detto di aver fatto di tutto per aver l'ex insegnate di Amici nel cast del suo talent. Andrea si augura solo che lei non gli renda la vita impossibile.

Oggi inoltre, richiamando vecchi rumors su una fuga di Morgan prima ancora che le luci del sabato sera si accendano sul programma, sostiene che il cantante abbia firmato un contratto a tempo, Morgan potrebbe esibirsi solo per 3 settimane.

Nel frattempo la macchina di Ballando con le stelle 2021 è pronta a mettersi in moto, il programma partirà il prossimo 16 ottobre. Oltre a Milly Carlucci. gli spettatori del programma ritroveranno la giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni e gli opinionisti Alberto Matano e Roberta Bruzzone. Al loro fianco ci sarà Alessandra Mussolini "Farò qualsiasi cosa. Farfalleggio, faccio incursioni, insomma tutto quello che mi viene di fare faccio", ha spiegato lei.