Arisa completamente nuda su Instagram: 'Valuto proposte di matrimonio, solo intenzioni serie'

Sorprendente Arisa, ancora una volta, che si è mostrata completamente nuda nel suo ultimo post su Instagram. A destare più scalpore però, almeno in questo caso, sono state forse le parole che la cantante ha scelto per accompagnare gli scatti sexy: un singolare annuncio matrimoniale.

"Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre "verità, corpo, anima, cervello" fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d'umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo".

Requisiti precisi che hanno fatto scatenare migliaia di follower nei commenti più disparati: da chi si candida nonostante qualche anno in più dei 45 richiesti, a chi non sa ancora se prendere sul serio l'esternazione della cantante.

Arisa dal canto suo ci ha tenuto a ribadire anche nelle stories che "It's not a joke", non è uno scherzo, invitando anche a mandare lettere di presentazione, profili social e numeri di telefono all'indirizzo marrymeforlove@hotmail.com.

Rosalba Pippa, nome vero di Arisa, non ha d'altronde mai nascosto di sognare il grande amore, di avere bisogno di sentirsi amata. Soprattutto dopo la rottura, avvenuta nel 2021, con l'ex Andrea Di Carlo, manager e autore televisivo, colui che avrebbe in effetti dovuto portarla all'altare nel settembre dello stesso anno. Matrimonio annullato pochi mesi prima per incomprensioni legate alla difficoltà della cantante di mettere la loro relazione al primo posto, stando alle esternazioni di lui.