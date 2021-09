Ballando con le stelle 2021, rivelato il cast ufficiale del programma

Milly Carlucci ha finalmente completato il cast ufficiale di Ballando con le stelle 2021: l'elenco completo dei partecipanti al talent show è stato rivelato dalla conduttrice, ospite di Alberto Matano ne La vita in diretta. Il programma è andato in onda in un orario inconsueto per la concomitante cerimonia tenutasi al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato la Squadra Italiana di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020.

Ecco chi sono le star che e a partire dal prossimo 16 ottobre saranno pronte a scendere, con l'aiuto dei ballerini professionisti, sulla pista da ballo del programma del sabato sera di Rai 1:

Morgan

Al Bano

Mietta

Sabrina Salerno

Valeria Fabrizi

Fabio Galante

Federico Fashion Style

Arisa

Memo Remigi

Andrea Iannone

Valerio Rossi Albertini

Alvise Rigo

Bianca Gascoigne

Tra i concorrenti non c'è Paola Barale, che sembra non abbia trovato un accordo economico con la produzione, tra i nomi a sorpresa quello del fisico Valerio Rossi Albertini, del rugbista Alvise Rigo e quello di Bianca Gascoigne, figlia dell'ex centrocampista Paul. Il nome del pilota motociclista Andrea Iannone era già stato anticipato, così come quello di Arisa, che da Amici di Maria de Filippi arriva al talent della Carlucci, seguendo il percorso inverso a quello fatto dal ballerino Raimondo Todaro.

Confermata la presenza di Morgan, messa in dubbio nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni del settimanale Chi.

Lo show di Milly Carlucci tornerà, salvo imprevisti, il prossimo 16 ottobre. Se la giuria - composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni - è stata confermata al gran completo, alla coppia di opinionisti formata da Alberto Matano e Roberta Bruzzone si aggiungerà un terzo elemento, Alessandra Mussolini, che l'anno scorso fu una dei finalisti.