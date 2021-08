Bake Squad - Squadra pasticcieri, su Netflix in streaming da oggi

Oggi esce in streaming su Netflix la prima stagione di Bake Squad - squadra pasticcieri: una gara a colpi di pasticcini e torte di compleanno dal coideatore di "The Final Table".

Esce oggi Bake Squad - Squadra pasticcieri, una nuova serie a tema cooking in streaming su Netflix: disponibile dall'11 Agosto la prima stagione.

Si tratta di una gara di pasticceria presentata dalla fondatrice del Milk Bar, Christina Tosi. Durante lo show vedremo quattro pasticcieri "deliziosamente" talentuosi che Christina ha scelto come sua "squadra" per realizzare una serie di dessert. Tutti e 4 si sfideranno l'uno contro l'altro in otto episodi, con l'obiettivo che il proprio dessert venga scelto di volta in volta.

I concorrenti sono l'esperta di torte Ashley Holt, l'illusionista della pasticceria Christophe Rull, l'appassionata di torte Maya-Camille Broussard e il mago del cioccolato/dessert Gonzo Jimenez.

Lo spettacolo è stato girato durante la pandemia, per questo sarà interessante vedere come durante quei giorni difficili, i pasticcieri siano riusciti a realizzare torta per matrimoni da favola, dolci per compleanni importanti e, soprattutto, dessert che celebrino l'importanza di stare bene.

Visto che i dolci prodotti simboleggiano un "grande messaggio", spesso vedremo durante lo show "grandi dolci": uova di cioccolato abbastanza grandi da trasportare Lady Gaga a qualsiasi spettacolo di premiazione, pasticcini abbastanza grandi da poter stare sui cartelloni pubblicitari e molto altro ancora.