Bagman: Sam Claflin nel raccapricciante trailer dell'horror

Ancora un horror che attinge a piene mani al folclore e alle leggende popolari diffuse in America Latina, Oriente e Africa. Il Bagman, noto anche come Sack Man, è una creatura delle tenebre che rapisce i bambini e li infila in un sacco. Creatura che è al centro dell'horror omonimo diretto da Colm McCarthy e scritto da John Hulme, di cui è stato appena lanciato il trailer.

Il trailer introduce la famiglia composta da Sam Claflin, Antonia Thomas e Caréll Vincent Rhoden, nei panni del figlio Jake, costretta ad affrontare un orrore indicibile dopo che il piccolo diventa bersaglio di una creatura malefica. Nel cast anche la giovanissima Frankie Corio, rivelazione di Aftersun.

La sinossi

Una famiglia si ritrova intrappolata in un incubo mentre viene braccata da una creatura mitica e malevola. Per secoli e in tutte le culture, i genitori hanno messo in guardia i loro figli dal leggendario Bagman, sorta di Uomo Nero che rapisce bambini innocenti e li infila nella sua borsa putrefatta per non essere mai più rivisto. Patrick McKee (Sam Claflin) è scampato per un pelo a un simile incontro da ragazzo, anche se il trauma gli ha lasciato cicatrici durature. Ora, il tormentatore dell'infanzia di Patrick è tornato, minacciando la sicurezza di sua moglie Karina (Antonia Thomas) e del figlio Jake (Caréll Vincent Rhoden).

Il cast di Bagman include anche Sharon D Clarke, Steven Cree, William Hope, Adelle Leonce, Peter McDonald, Henry Pettigrew e Will Davis. Il film è stato prodotto da Marty Bowen, John Fischer, Wyck Godfrey e Isaac Klausner.