Claudio Santamaria è Calipari, il cinema horror e Bella Thorne: il listino Notorious per il 2025

Tanto cinema di genere, ma anche titoli italiani, family movie e una propensione trasversale pensata per un pubblico il più ampio e largo possibile. Alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento Notorious ha svelato il listino cinematografico per il primo semestre del 2025. Ovviamente, la presentazione non poteva non aprirsi con uno dei film di punta, ossia Il nibbio, diretto da Alessandro Tonda con Claudio Santamaria nel ruolo di Nicola Calipari.

Claudio Santamaria ne Il nibbio

Al centro della pellicola, infatti, la storia vera dell'Alto Dirigente del SISMI che in Iraq sacrificò sé stesso per salvare la giornalista Giuliana Sgrena (che invece ha il volto di Sonia Bergamasco). Nel cast anche Anna Ferzetti. Un caso tortuoso, e ancora non definitivamente risolto. L'uscita? Marzo. In occasione del ventennale dalla morte di Calipari.

Notorious: il listino cinematografico del 2025

Nel listino Notorious, come detto, non manca di certo il cinema di genere, e nello specifico quello horror. Attenzione a Sam Claflin in Bagman di Colm McCarthy, che rivede la leggenda dell'uomo nero. Un'altra leggenda, con note fantasy, per Werewolves di Steve Miller, incentrato sulla figura mitologica del lupo mannaro. Protagonisti Frank Grillo, Katrina Law e Lou Diamond Phillips.

Si vira poi sul survival movie con The Canyon: una donna rimane appesa con il suo paracadute ad una sporgenza alta trecento metri, nel nulla de Grand Canyon. Dirige Vaughn Stein, protagonista Bella Thorne (e c'è pure Mel Gibson!). Infine, note più commoventi con Il bambino di cristallo di Jon Gunn. Una storia vera con protagonista un bambino autistico e malato che, nonostante la difficoltà, non smette di vivere con gioia la sua vita. El cast Zachary Levi, Patricia Heaton e Jacob Laval. A chiudere il listino Notorious ecco il film per famiglie Chaos Sisters di Mike Marzuk: quattro sorelle dovranno badare ad un pinguino scappato da una forzata reclusione.

I film in arrivo nel 2025 per Notorious