BAFTA TV Awards 2023: Kate Winslet, Ben Whishaw e la serie Dahmer tra i vincitori

Una commossa Kate Winslet si è portata a casa il premio per la miglior attrice ai BAFTA TV Awards 2023, Ben Whishaw è il miglior attore mentre il premio per la miglior serie internazionale va al true crime Dahmer.

Kate Winslet ha conquistato il suo primo BAFTA per un ruolo sul piccolo schermo ai BAFTA TV Awards 2023, la cui cerimonia, condotta dai comici Rob Beckett e Romesh Ranganathanhas, si è tenuta ieri alla Royal Festival Hall di Londra. Assieme a Kate Winslet, premiata per la sua performance nella serie di Channel 4 I Am Ruth, hanno trionfato Ben Whishaw e la serie Netflix di Ryan Murphy Dahmer.

Kate Winslet, al suo terzo BAFTA, l'ha spuntata in una categoria piuttosto affollata dove ha battuto Billie Piper, Imelda Staunton, candidata per il ruolo della Regina Elisabetta II in The Crown, Maxine Peake, Vicky McClure e la protagonista di Happy Valley Sarah Lancashire.

Il discorso di Kate Winslet

In un sentito discorso di ringraziamento, Winslet ha chiesto "alle persone al potere di criminalizzare i contenuti dannosi. Non li vogliamo e rivogliamo i nostri figli. Non vogliamo restare svegli, terrorizzati per la salute mentale dei nostri figli. A tutti i giovani che stanno ascoltando, per favore chiedete aiuto, non c'è da vergognarsi nell'ammettere di aver bisogno di sostegno, basta chiederlo".

In I Am Ruth, Kate Winslet ha recitato a fianco della vera figlia, Mia Threapleton, e ha detto che avrebbe voluto "tagliare il premio a metà e darglielo. L'abbiamo fatto insieme. Ci sono stati giorni in cui è stata un'agonia per Mia scavare così profondamente come ha fatto in questo territorio spaventoso ed emotivo."

Ben Whishaw ha vinto il premio come miglior attore protagonista per la miniserie drammatica BBC This is Going to Hurt, battendo i colleghi Cillian Murphy e Gary Oldman.

Il BAFTA internazionale è andato a Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, che ha battuto la dura concorrenza di titoli del calibro di The White Lotus, Mercoledì e The Bear.

La lista completa dei vincitori dei BAFTA TV AWARDS 2023

Miglior attrice in una serie comica

Siobhán Mcsweeney - "Derry Girls" - Hat Trick Productions/Channel 4

Miglior attore in una serie comica

Lenny Rush - "Am I Being Unreasonable?" - Boffola Pictures, Lookout Point/BBC One

Miglior reality

Short Form Program

"How To Be A Person" - Anna Hashmi, Sindha Agha, Samira Mian, Anne Perrie, Tobi Kyeremateng - The Corner Shop/E4

Daytime

"The Repair Shop: A Royal Visit" - Ricochet/BBC One

Intrattenimento

"The Masked Singer" - Derek Mclean, Daniel Nettleton, Claire Horton, Diccon Ramsay - Bandicoot Scotland/ITV1

Miglior attrice non protagonista

Anne-Marie Duff - "Bad Sisters" - Merman, ABC Signature/Apple TV+

Miglior attore non protagonista

Adeel Akhtar - "Sherwood" - House Productions/BBC On

Single Drama

"I Am Ruth" - Dominic Savage, Krishnendu Majumdar, Josh Hyams, Kate Winslet, Richard Yee, David Charap - Me+You Productions, Juggle Productions/Channel 4

Internazionale

"Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story" - Ryan Murphy Productions/Netflix

Mini-Serie

"Mood" - Nicôle Lecky, Margery Bone, Lisa Walters, Dawn Shadforth, Stroma Cairns - Bonafide Films/BBC Three

Factual Series

"Libby, Are You Home Yet?" - Anna Hall, Josephine Besbrode, Luke Rothery, Danielle Jones, Celia Jennison - Candour Productions/Sky Crime

Documentario

"The Real Mo Farah" - Leo Burley, Hannah Richards, Rick Barker, Marvyn Benoit, Shona Thompson, Zad Rogers - Atomized Studios, Red Bull Studios/BBC One

Soap

"Casualty" - BBC Studios/BBC One

Miglior serie drammatica

"Bad Sisters" - Sharon Horgan, Dearbhla Walsh, Faye Dorn, Brett Baer, Dave Finkel, Johann Knobel - Merman, ABC Signature/Apple TV+

Miglior serie comica

"Derry Girls" - Lisa Mcgee, Liz Lewin, Caroline Leddy, Michael Lennox, Brian J. Falconer, Jessica Sharkey - Hat Trick Productions/Channel 4

Miglior attore protagonista

Ben Whishaw - "This Is Going To Hurt" - Sister, Terrible Productions/BBC One

Miglior attrice protagonista

Kate Winslet - "I Am Ruth" - Me+you Productions, Juggle Productions/Channel 4