L'amore non va in vacanza, Kate Winslet conferma:'L'accento inglese di Robert Downey Jr. al provino era brutto

L'estate scorsa, Robert Downey Jr. dichiarò di aver partecipato al provino per L'amore non va in vacanza, commedia romantica diretta da Nancy Meyers nel 2006. Secondo la star Marvel, l'audizione andò male perché Kate Winslet criticò il suo accento britannico.

Kate Winslet e Jack Black ne L'amore non va in vacanza

Ospite al Tonight Show, Winslet ha confermato a Jimmy Fallon l'aneddoto. Anche il presentatore partecipò al casting per il ruolo che poi venne assegnato a Jack Black:"Lo ricordo estremamente bene, davvero. Ci dissero che era solo una lettura, una lettura divertente della sceneggiatura. Non sapevo che fosse un provino per il ruolo. Mi dispiace davvero che tu [Fallon] non abbia avuto la parte. Mi dispiace se sono sembrata cattiva o scortese in qualche modo... Eri malato, molto malato e ossessionato con l'igiene. Pensavo 'Ok, è uno di quelli'. Eri molto malato" ha scherzato con Fallon l'attrice.

L'accento di Downey Jr.

"Robert Downey Jr. provò con un accento inglese ma ho pensato fosse un accento australiano. Ho pensato 'Così è brutto, non funzionerà. Chi glielo dirà che suona terribile?'" ha spiegato Winslet. Jimmy Fallon ha avanzato l'ipotesi che il tentativo di Downey Jr. fosse realmente quello di proporre un accento australiano e sembrava perfetto:"In realtà non era così fantastico" ha ribattuto Winslet "Ma è dolce da parte tua aver detto così... Che risate. Ecco che Robert ora vince tutto [riferendosi a Oppenheimer]".

Robert Downey Jr. era consapevole che lui e Jimmy Fallon furono chiamati soltanto come sostituti ma la star di Oppenheimer pensava realmente di poter scalzare Law dal ruolo:"Pensavo 'Devo avere un accento inglese migliore di Jude Law a questo punto'. E Winslet disse 'Questo è il peggior accento britannico che abbia mai sentito'. Pensai 'Ora me ne vado ma mi porto via le gomme da masticare dal minibar'". Alla fine nella commedia, basata sullo scambio di case da parte delle due protagoniste femminili Amanda (Cameron Diaz) e Iris (Winslet), recitarono come protagonisti maschili Jude Law e Jack Black.