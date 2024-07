Bad Boys: Ride or Die, aperti i preorder su Amazon dell'edizione 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd)

Dopo l'accoglienza per lo più positiva del suo terzo capitolo, la saga di Bad boys torna sul grande schermo con Ride or Die. Contro lo scorrere del tempo ritroviamo i nostri personaggi preferiti cambiati, ma comunque riconoscibili, nuovamente coinvolti in un caso che esplode fra azione e una certa dose di tensione, alternata alla leggerezza ribelle tipica dei "cattivi ragazzi". Will Smith e Martin Lawrence, quindi, rivestono i panni dei poliziotti più imprevedibili nella storia di Miami, accompagnati da una scrittura sempre e comunque sopra le righe.

Di cosa parla Bad Boys: Ride or Die?

Dopo gli eventi visti nella pellicola precedente, in Bad Boys: Ride or Die Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) sono costretti a fuggire, implicati in una cospirazione che coinvolge elementi negativi all'interno del dipartimento di polizia di Miami e potenti cartelli della droga. A seguito della scomparsa dell'ex capitano, Howard, questo viene postumamente accusato di corruzione, spingendo i nostri a voler cancellare un'offesa del genere, implicandoli nei fatti in corso.

Bad Boys: Ride or Die, Will Smith ha improvvisato la scena dello schiaffo

Durante il cammino, mentre vengono braccati dalle forze dell'ordine, Mike e Marcus si trovano a dover affrontare in parallelo una nuova minaccia inaspettata e difficile da identificare nell'immediato. Fra inseguimenti, segreti e colpi di scena, il quarto film dei Bad Boys torna sul grande schermo in pompa magna.