Bad Boys for Life: il trailer italiano del nuovo film con Will Smith e Martin Lawrence

Warner Bros. ha distribuito il trailer italiano di Bad Boys for Life, il terzo film della saga action con Will Smith e Martin Lawrence.

Il primo trailer italiano di Bad Boys for Life arriva a due giorni di distanza da quello americano e si apre con una promessa: "È l'ultima volta". Queste almeno le intenzioni di Will Smith e Martin Lawrence, che sono tornati nei panni dei due detective migliori di Miami, Mike Lowry e Marcus Burnett.

E in effetti nel trailer ita li ritroviamo insieme ma sicuramente più rilassati (e invecchiati) rispetto ai primi due capitoli della saga, rispettivamente Bad Boys del 1995 e Bad Boys 2 del 2003. Tutta apparenza, però: inutili infatti i progetti di una vita più tranquilla quando dal passato torna un vecchio e agguerrito nemico. Cosa resta ai nostri due agenti molto speciali? Ovviamente tornare in azione, per un'ultima volta.

Nel cast di Bad Boys for Life, oltre ai due storici protagonisti, si aggiungono anche le new entry Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Charles Melton nelle vesti di un team di poliziotti più giovani che hanno ancora molto da imparare. Joe Pantoliano sarà nuovamente il Capitano Howard.

La gestazione del progetto è stata molto lunga, con diversi nomi che hanno sfiorato la regia del film ma alla fine l'hanno spuntata Adil El Arbi e Billal Fallah. Bad Boys for Life sarà nelle sale americane dal 17 gennaio 2020, e in quelle italiane, distribuito da Warner Bros., a partire dal 23 gennaio 2020.