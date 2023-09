Bad Boys 4: il regista anticipa un nuovo titolo e un tono diverso per il sequel

Dopo i mille dubbi legati al futuro del franchise, in parte dipesi anche dallo schiaffo rifilato da Will Smith a Chris Rock agli ormai celeberrimi Oscar 2022, il quarto capitolo di Bad Boys è stato ufficialmente confermato. Adesso il co-regista Adil El Arbi, intervistato ai microfoni del podcast The Discourse, ha svelato nuovi dettagli sul film parlando di un sostanziale cambio di tono:

"Ci sarà un cambio di tono rispetto al precedente film. Questo film sarà molto più comedy, il terzo capitolo era troppo drammatico. Vogliamo che il pubblico questa volta si possa divertire del tutto. E Martin sarà pazzesco. Si tratta del culmine dell'arco narrativo del suo personaggio, Marcus Burnett".

Ma non è tutto, perchè il regista ha parlato anche di un possibile cambio di titolo: "Non sappiamo ancora quale sarà il titolo ufficiale, si sta pensando a Bad Boys Ride or Die perchè Bad Boys 4 Life è già stato preso. Era stato il titolo del vecchio film perchè non sapevamo ci sarebbe stato un quarto".

Bad Boys for Life, recensione: buona, anzi molto buona la terza

Il cast di Bad Boys 4

Bad Boys 4 potrà contare sulla presenza nel cast di alcuni ritorni degli interpreti dei capitoli precedenti, tra cui quelli di Paola Núnez, Vanessa Hudgens e Alexander Ludwig. I produttori sembra abbiano affidato a Eric Dane il ruolo di un villain, ma attualmente non è stato annunciato alcun dettaglio della parte dell'attore, recentemente tra gli interpreti della serie Euphoria.

Il precedente film aveva incassato ben 426 milioni di dollari ai box office internazionali, con un debutto a quota 73 milioni.

L'uscita di Bad Boys 4 nelle sale americane è al momento fissata al 14 giugno 2024.