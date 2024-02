Back to Black: il trailer italiano del film su Amy Winehouse

Il 18 aprile, distribuito da Universal Pictures, arriverà nei cinema Back to Black, il film biografico diretto da Sam Taylor-Johnson in cui l'attrice Marisa Abela interpreta Amy Winehouse.

Nel trailer italiano si possono ora vedere delle nuove scene del progetto in cui si racconterà l'ascesa verso il successo della cantante, ma anche i problemi affrontati in privato, regalando ai fan un nuovo sguardo alla vita della star.

I dettagli del film biografico

Il film Back to Black racconterà la straordinaria storia dell'ascesa al successo di Amy Winehouse, dai suoi primi giorni a Camden fino alla realizzazione del suo album rivoluzionario, Back to Black, che ha catapultato la Winehouse alla fama mondiale. Raccontato attraverso gli occhi di Amy e ispirato ai suoi testi profondamente personali, il film esplora e abbraccia i molti strati dell'artista iconica e la tumultuosa storia d'amore al centro di uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Il team che ha realizzato il progetto

Il film è scritto da Matt Greenhalgh (Nowhere Boy, Control), mentre Giles Martin (Rocketman, The Beatles: Get Back) si è occupato della produzione musicale e Nina Gold (1917, The Power of the Dog) del casting. Il film è prodotto da Alison Owen (Saving Mr. Banks, Me Before You, Elizabeth) e Debra Hayward (Les Miserables, Bridget Jones's Baby) della Monumental Pictures insieme a Nicky Kentish-Barnes (About Time, Everest, About A Boy). Taylor-Johnson è produttrice esecutiva, insieme a Ron Halpern e al SVP Global Production Joe Naftalin, che producono per conto di Studiocanal.

Taylor-Johnson, i cui lavori precedenti includono Cinquanta sfumature di grigio e A Million Little Pieces, ha già lavorato a biografie musicali. Ha diretto infatti Nowhere Boy, film su un giovane John Lennon. Abela è nota soprattutto per il suo ruolo in Industry della HBO.