Amy Winehouse: Nick Cave firmerà la colonna sonora del biopic Back to Black

Il noto cantautore Nick Cave firma la colonna sonora del biopic su Amy Winehouse, Back to Black, che vede come protagonista l'attrice Marisa Abela.

Nick Cave, insieme al suo collaboratore di lunga data Warren Ellis, firma la colonna sonora del film biopic su Amy Winehouse, Back to Black, che sarà diretto da Taylor-Johnson. Il cast comprende Marisa Abela nei panni della celebre cantante, Jack O'Connell (che interpreta Blake Fielder-Civil), Eddie Marsan (Mitch Winehouse), Juliet Cowan (Janis Winehouse) e Lesley Manville (la nonna di Amy, Cynthia).

Mentre le canzoni della stessa Winehouse, come Back to Black, Valerie e Rehab saranno senza dubbio al centro del film (la maggior parte delle quali registrate ed eseguite da Abela), Cave ed Ellis hanno composto circa 20-30 minuti di musica.

"Nick e Warren erano gli unici musicisti che avevo in mente per la colonna sonora di 'Back to Black'. Nel corso degli anni, ho ascoltato tutto ciò che hanno composto e ho desiderato realizzare il sogno di lavorare insieme. La loro sensibilità e la loro comprensione di questa storia hanno portato a una colonna sonora profondamente profonda e commovente", ha detto il regista Taylor-Johnson.

Nick Cave e Warren Ellis

Cave e Ellis vantano una lunga carriera di musicale e una lunga collaborazione creativa. Le loro strade si sono incrociate per la prima volta nel 1993, quando Ellis ha suonato il violino in alcune canzoni per l'album di Nick Cave and the Bad Seeds "Let Love In", prima di unirsi alla band come membro a tempo pieno per i successivi 10 album.

I due hanno hanno composto insieme numerose colonne sonore per film, TV e teatro, tra cui La proposta, Lawless, L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, The Road, Hell or High Water e Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer. Recentemente Cave e Ellis hanno composto la colonna sonora di Blonde, biopic di Andrew Dominik su Marilyn Monroe del 2022.

Back to Black

Diretto da Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy) da una sceneggiatura di Matt Greenhalgh, Back to Black ripercorre "i vivaci anni della Winehouse a Londra nei primi anni '80 e il suo intenso viaggio verso la fama". Il film ha il pieno sostegno del padre della Winehouse, Mitch Winehouse, e conterrà canzoni del suo catalogo.