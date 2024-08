Back to black, May December, Tutti a parte mio marito, L’estate di Cléo e i voti del mese Blu-ray-DVD. Parte 1

Nella prima parte della nostra rubrica mensile homevideo, le recensioni di: Back to black, May December, Tutti a parte mio marito, L'estate di Cléo, La guerra del Tiburtino III, Il grande carro.

Ritorna la nostra rubrica mensile homevideo di recensioni Blu-ray e DVD, stavolta divisa in due parti visti i numerosi titoli trattati, per portare in evidenza prodotti che meritano di essere scoperti o riscoperti, al di là delle uscite principali di maggior richiamo che abbiamo già trattato in modo dettagliato. Questa prima parte si apre con Back to Black, biopic della grande Amy Winehouse, poi a seguire May December con due big come Natalie Portman e Julianne Moore.

Marisa Abela interpreta Amy Winehouse

Troviamo poi la simpatica commedia francese Tutti a parte mio marito con la sempre frizzante Laure Calamy, e a seguire l'intenso e delicato L'estate di Cléo sull'amore di una bambina per la sua tata. A chiudere il bizzarro La guerra del Tiburtino III con gli alieni che sbarcano a Roma e si impossessano del corpo degli umani, e Il grande carro dove i figli di Philippe Garrel recitano insieme nel film diretto dal padre.

Back to Black: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Back to Black

IL FILM. Diretto da Sam Taylor-Wood e con Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse, Back to Black è un biopic celebrativo della grande artista britannica, una delle icone della musica del 21° secolo. Ma il film, oltre che riservare grande attenzione per le sue canzoni e i testi dei suoi lavori, offre anche uno sguardo senza veli sulla donna dietro il fenomeno e sulla relazione che ha ispirato uno degli album più leggendari di tutti i tempi, premiato con cinque Grammy Award.

Una scena di Back to Black

IL BLU-RAY. Back to Black è rrivato in homevideo anche in alta definixione con il blu-ray Plaion Pictures, che stranamente è del tutto privo di extra. Ottimo invece il lato tecnico, a partire da un video che sfodera un dettaglio convincente non solo sui primi piani, ma anche sugli arredi vintage della casa di Winehouse, la sua stanza d'infanzia, i suoi numerosi tatuaggi e l'elaborata acconciatura cotonata. Buona la profondità e croma sempre in linea con le ambientazioni, anche quelle più cupe e scure, dove si registra solo un pelo di maggior morbidezza.

DA NON PERDERE. Notevole anche l'audio, che tra canzoni ed esibizioni gioca ovviamente un ruolo notevole nel film. La traccia italiana è in DTS HD High Resolutinon 7.1, quella inglese in DTS HD Master Audio 7.1, entrambe piacevoli e immersive, capaci di catturare le atmosfere dei locali affollati e della gente che ascolta, ma soprattutto di esaltare le canzoni e l'interpretazione di Amy Winehouse da parte di Marisa Abela, con una musica che esce calda e decisa dai diffusori con il giusto tocco di bassi.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 8 - Extra: 2

May December: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di May December

IL FILM. Diretto da Todd Haynes e con protagoniste due big come Natalie Portman e Julianne Moore, May December è un film ispirato vagamente a fatti realmente accaduti. Nel 2015 una famosa attrice è intenzionata a realizzare un film sulla storia vera di una coppia, la cui relazione clandestina nel 1992, quando lei era 36nne e lui aveva solo 13 anni, aveva infiammato la stampa scandalistica e sconvolto gli Stati Uniti, condannando in prigione la donna.

Natalie Portman e Julianne Moore in una scena di May December

IL BLU-RAY. May December è approdato in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray Lucky Red distribuito da Plaion Pictures. Il video è soddisfacente ma desta qualche perplessità per una sorta di grana digitale che sembra poco naturale e toglie talvolta smalto al quadro, non permettendo di apprezzare in pieno un dettaglio che resta comunque di buon livello. Vivace e perfettamente adeguato alla fotografia il croma. Negli extra è presente solamente il trailer.

DA NON PERDERE. L'aspetto migliore dell'edizione è l'audio, presente con le tracce DTS HD 5.1 sia per l'italiano che l'originale. Oltre a dialoghi perfetti e a un'ambienza piuttosto curata che mette in risalto anche i minimi particolari, a colpire di più è l'impatto poderoso e molto suggestivo della colonna sonora e di una musica piuttosto oppressiva e inquietante.

I VOTI: Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 4

Tutti a parte mio marito: la recensione del DVD

Il DVD di Tutti a parte mio marito

IL FILM. Divertente commedia francese diretta da Caroline Vignal con la solita frizzante Laure Calamy, Tutti a parte mio marito vede protagonista Iris, donna affermata con uno studio dentistico, un bravo marito e due figlie. Ma da un po' di tempo la donna non fa sesso con il suo coniuge, e spinta da alcuni consigli cerca di farsi un amante tramite le varie app di incontri. Gli uomini che si faranno avanti saranno tanti e Iris scoprirà un nuovo mondo.



Laure Calamy in una scena di Tutti a parte mio marito

IL DVD. Tutti a parte mio marito è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang Entertainment, prodotto tecnicamente soddisfacente anche se scarno negli extra visto che c'è solamente il trailer. Il video è per alcuni aspetti molto buono come la resa del dettaglio nei primi piani e il croma vivace con colori brillanti, ma presenta anche delle incertezze e soprattutto dei fondali piuttosto rumorosi e poco compatti.

DA NON PERDERE. Il reparto più brillante risulta essere quello audio, con le tracce Dolby Digital 5.1 italiana e originali piuttosto vivaci e frizzanti nel seguire le vicende amorose della protagonista, con un'ambienza che coinvolge a volte tutti i diffusori e un'ottima energia quando interviene la musica.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 4

L'estate di Cléo: la recensione del DVD

Il DVD di L'estate di Cléo

IL FILM. Racconto intimo e delicato, L'estate di Cléo vede protagonista una bambina di sei anni (interpretata da una bravissima Louise Mauroy-Panzani), legatissima alla sua tata Gloria dopo aver perso la madre. Ma un grave lutto e la prospettiva di dover fare la nonna, costringono Gloria a ritornare al suo paese, a Capo Verde. Il padre della piccola consente però a Cléo di passare l'estate con Gloria, al suo paese, prima di doversi separare.

La piccola Cléo e la sua tata

IL DVD. L'estate di Cléo è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang e distribuito da Eagle, prodotto scarno di contenuti speciali (c'è solo il trailer) ma tecnicamente buono, soprattutto nel video. Ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 in italiano e originale è bello frizzante nei momenti in mare o anche in quelli degli inserti animati, dove l'asse posteriore contribuisce a creare una scena sonora molto coinvolgente.

DA NON PERDERE. Il video, che rispetta lo strano formato quasi quadrato 1.42:1, presenta un dettaglio davvero pregevole per il formato DVD, con primi piani porosi che rivelano rughe e particolari, ma anche con ambientazioni ben definite e quadro quasi sempre molto compatto. Rigoglioso e vivace anche il croma con colori intensi.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 4

La guerra del Tiburtino III: la recensione del DVD

Il DVD de La guerra del Tiburtino III

IL FILM. Arrivano gli alieni a Roma nel divertente La guerra del Tiburtino III, film diretto da Luna Gualano con Antonio Bannò e Sveva Mariani. In un quartiere alla periferia di Roma un piccolo meteorite viene raccolto da Leonardo (Paolo Calabresi), che poco dopo inizia a comportarsi stranamente. La cosa coinvolge via via sempre più persone e il figlio di Leonardo, Pinna, decide di indagare insieme ai suoi amici e a Lavina Conte, una famosa fashion blogger entrata di nascosta nel quartiere.

Una scena de La guerra del Tiburtino III

IL DVD. La guerra del Tiburtino III è arrivato in homevideo con il DVD CG-Fandango. Discreto il video, che a fronte di un croma vivacissimo e colorato (basta vedere la scena delle unghie) e un buon dettaglio su primi e medi piani, sconta qualche sbavatura di troppo sui fondali e nei campi lunghi, con contorni a volte incerti. Meglio l'audio in Dolby Digital 5.1, frizzante nelle scene più movimentate e caratterizzato anche da una buona spazialità che coinvolge tutti i diffusori, anche se i bassi avrebbero potuto essere più incisivi.

DA NON PERDERE. Negli extra ci sono solo il trailer e un backstage di 10 minuti, ma è un contributo interessante e di buona qualità, con vari curiosi momenti dietro le quinte catturati durante le riprese e interventi della regista e del cast, che raccontano la genesi del film e la sua realizzazione.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 6,5

Il grande carro: la recensione del DVD

Il DVD de Il grande carro

IL FILM. Diretto da Philippe Garrel, Il grande carro vede per la prima volta recitare insieme tutti i figli del regista, Louis, Esther e Léna. La centro della storia una compagnia che mette in scena uno spettacolo di burattini itinerante, formata da tre fratelli, il loro padre e la nonna. Quando il padre muore durante uno spettacolo, i restanti membri della famiglia cercano di mantenere viva la sua eredità, m non tutti decideranno di continuare quella strada.

Una scena de Il grande carro

IL DVD. Il grande carro è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang Entertainment, prodotto discreto sul piano tecnico e povero nel reparto degli extra, che contengono solamente il trailer. Il video è abbastanza buono nel dettaglio e nella compattezza di primi e medi piani, ma i fondali sono piuttosto rumorosi e a volte emergono delle sbavature, più accentuate nelle scene più scure.

DA NON PERDERE. La parte migliore dell'edizione è l'audio in Dolby Digital 5.1 in italiano e originale, che a lungo deve riprodurre solamente dialoghi, peraltro puliti e dal buon timbro, ma poi presenta una certa vivacità negli spettacoli delle marionette e soprattutto mostra energia in occasione di un temporale, con buon coinvolgimento di diffusori e sub.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 4