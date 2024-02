Back to Black: ecco il nuovo poster del biopic su Amy Winehouse

Focus Features ha diffuso il secondo poster di Back to Black, il biopic su Amy Winehouse con protagonista Marisa Abela.

È stato diffuso un secondo poster di Back to Black, il biopic su Amy Winehouse della Focus Features. L'immagine mostra la trasformazione di Marisa Abela nella cantante pop. Il film arriverà nelle sale statunitensi venerdì 10 maggio 2024.

"Back to Black è uno sguardo inedito sulla prima ascesa alla fama di Amy Winehouse e sull'uscita del suo rivoluzionario album in studio, Back to Black. Raccontato attraverso gli occhi di Amy e ispirato ai suoi testi profondamente personali, il film esplora e abbraccia i molti strati dell'artista iconica e la tumultuosa storia d'amore al centro di uno degli album più leggendari di tutti i tempi", si legge nella sinossi.

Di seguito potete vedere il nuovo poster di Back to Black:

I dettagli del film

Il film è stato realizzato con il pieno supporto di Universal Music Group, Sony Music Publishing e The Amy Winehouse Estate. Marisa Abela interpreterà Winehouse. Tra gli altri membri del cast del film figurano Jack O'Connell (Ferrari), Eddie Marsan e Lesley Manville. Nick Cave firmerà la colonna sonora del biopic. Back to Black è diretto da Sam Taylor-Johnson da una sceneggiatura scritta da Matt Greenhalgh, che ha già collaborato a Nowhere Boy del 2009.

Winehouse è stata una cantante inglese nota soprattutto per la sua voce e per la commistione di vari generi nella sua musica. Il suo album di debutto, Frank, è stato pubblicato nel 2003 con il plauso della critica, mentre l'album successivo, Back to Black del 2006, è stato un successo. L'album è diventato uno dei più venduti nella storia del Regno Unito e il singolo "Rehab" rimane ancora oggi estremamente popolare.