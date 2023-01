Back to Black: Marisa Abela è Amy Winehouse nella prima immagine del biopic

E' stata diffusa da pochi minuti la prima immagine ufficiale del biopic su Amy Winehouse intitolato Back to Black. Nell'immagine vediamo l'attrice Marisa Abela nei panni dell'icona della soul music. Le riprese del progetto inizieranno il 16 gennaio prossimo.

Diretto da Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy) da una sceneggiatura di Matt Greenhalgh, Back to Black ripercorre "i vivaci anni della Winehouse a Londra nei primi anni '80 e il suo intenso viaggio verso la fama". Il film ha il pieno sostegno del padre della Winehouse, Mitch Winehouse, e conterrà canzoni del suo catalogo.

Back To Black: Sam Taylor-Johnson regista del film su Amy Winehouse

"Il mio legame con Amy è iniziato quando ho lasciato l'università e ho frequentato il variegato quartiere londinese di Camden. Ho trovato lavoro al leggendario KOKO CLUB e riesco ancora a respirare ogni bancarella del mercato, negozio vintage e strada", ha dichiarato la Johnson in un comunicato. "Qualche anno dopo, Amy scrisse le sue canzoni estremamente oneste mentre viveva a Camden. Come per me, è diventato parte del suo DNA".