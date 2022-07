Back To Black: Sam Taylor-Johnson regista del film su Amy Winehouse

La storia di Amy Winehouse verrà raccontata nel film Back to Black e alla regia sarà impegnata Sam Taylor-Johnson.

La storia di Amy Winehouse sarà raccontata in un film biografico che dovrebbe intitolarsi Back to Black e verrà diretto da Sam Taylor-Johnson.

Il progetto sarà finanziato da Studiocanal e, secondo le indiscrezioni, la sceneggiatura sarebbe già stata scritta.

La fase del casting per andare alla ricerca dell'interprete giusta per la parte di Amy Winehouse sarebbe già iniziata e Sam Taylor-Johnson sembra sia alla ricerca di un volto emergente, non di una star.

A sostenere il film sarebbe anche Mitch Winehouse, il padre di Amy, che è stato ritratto in modo piuttosto negativo nel documentario Amy ed è apparso nel documentario Reclaiming Amy, realizzato nel 2021 da BBC.

La sceneggiatura è firmata da Matt Greenhalgh, già autore di Nowhere Boy e Control, film biografico su Ian Curtis, frontman dei Joy Division.

Amy Winehouse è morta a soli 27 anni a causa dei suoi problemi con l'alcolismo, dopo aver realizzato due album (Frank e Back to Black) di enorme successo e aver vinto ben sei Grammy.