Black Mirror 5: i trailer in italiano e i poster

Black Mirror 5 arriverà sulla piattaforma di Netflix il 5 giugno e online sono stati condivisi i trailer in italiano, i poster e le sinossi ufficiali delle tre puntate inedite.

Gli episodi della serie antologica sono tre storie completamente inedite ideata dal creatore del progetto, Charlie Brooker, in collaborazione con la produttrice Annabel Jones.

La prima puntata si intitola Smithereens.

La sinossi anticipa: Un tassista al centro dell'attenzione in una giornata che diventa rapidamente incontrollabile.

Nel cast ci sono Andrew Scott, Damson Idris e Topher Grace.

Black Mirror: la locandina per l'episodio Smithereens della quinta stagione di Black Mirror

Rachel, Jack and Ashley, Too avrà come protagoniste le attrici Miley Cyrus, Angourie Rice e Madison Davenport.

La sinossi rivela:

Una teenager si sente molto sola e desidera ardentemente conoscere la sua cantante preferita - la cui affascinante vita non è così rosea come appare....

Black Mirror: la locandina per l'episodio Rachel, Jack and Ashley Too della quinta stagione di Black Mirror

Il terzo episodio sarà infine intitolato Striking Vipers, ecco la sinossi:

Due vecchi amici del college che si erano allontani si ritrovano in un diverso momento della propria vita, innescando una serie di eventi che potrebbero cambiarli per sempre.

Nel cast Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Ludi Lin.

Black Mirror: la locandina per l'episodio Striking Vipers della quinta stagione di Black Mirror

Black Mirror è una serie antologica che attinge al disagio collettivo nei confronti del mondo moderno. Ogni episodio è una storia a sé, provocatoria e carica di suspense, su temi che riguardano la tecno-paranoia contemporanea. Senza ombra di dubbio, la tecnologia ha trasformato tutti gli aspetti della nostra vita. In ogni abitazione, su ogni scrivania, in ogni mano c'è uno schermo al plasma, un monitor o uno smartphone: uno specchio nero, un black mirror su cui si riflette la nostra esistenza nel XXI secolo. La serie è creata e scritta da Charlie Brooker, mentre lo stesso Brooker e Annabel Jones ne sono i produttori esecutivi.