Babylon: Olivia Wilde, Spike Jonze e Tobey Maguire nel cast del film di Damien Chazelle

Babylon, il nuovo film diretto da Damien Chazelle, avrà nel proprio cast anche Olivia Wilde, Spike Jonze, Tobey Maguire e Phoebe Tonkin.

Il progetto prodotto da Paramount Pictures entrerà nella fase delle riprese la prossima settimana a Los Angeles.

L'atteso lungometraggio che riporta dietro la macchina da presa Damien Chazelle dopo il successo di La La Land ha un cast davvero stellare. I ruoli dei protagonisti sono infatti stati assegnati a Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li e Katherine Waterston. Tra gli interpreti ci sono poi Max Minghella, Lukas Haas, Flea, Rory Scovel, Samara Weaving, Eric Roberts, P.J. Byrne e Damon Gupton.

Come accaduto in precedenza, attualmente la produzione non ha rivelato i ruoli affidati alle new entry del cast Olivia Wilde, Spike Jonze, Phoebe Tonkin e Tobey Maguire.

Chazelle ha inoltre scritto la sceneggiatura di Babylon, film ambientato alla fine degli anni '20, che racconterà il periodo di passaggio nel mondo del cinema legato alla fine del cinema muto. Il lungometraggio seguirà gli alti e bassi della vita e della carriera di un gruppo di personaggi.

Babylon dovrebbe arrivare nei cinema americani il 25 dicembre 2022.