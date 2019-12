Baby Yoda si svela tra il sesso, le fan e il contratto con Netflix: lo sketch al SNL

Baby Yoda, personaggio cult della serie televisiva The Mandalorian, è stato oggetto di un buffo sketch di Saturday Night Live: ecco il video in cui si svela come una baby star.

L'irresistibile baby Yoda entra in azione

Baby Yoda, personaggio cult della serie televisiva The Mandalorian, è stato oggetto di un buffo sketch di Saturday Night Live. È accaduto nel corso di Weekend Update, il telegiornale satirico che segna la transizione dalla prima alla seconda metà del celebre programma comico, e segmento noto per le frequenti apparizioni di personaggi famosi, reali o fittizi che siano. Questa volta è toccato alla piccola creatura verde, interpretata per l'occasione dal comico Kyle Mooney. Dopo aver inizialmente imitato fedelmente la versione televisiva, che non è in grado di parlare, Mooney ha poi ceduto il posto alla parodia pura, basata sullo stereotipo delle giovani star: Baby Yoda lascia intendere di essere andato a letto con le fan che lo hanno contattato via Twitter, e sostiene di avere un contratto con Netflix per uno speciale di stand-up comedy. "Saranno principalmente aneddoti su chi ha cuccato sul set - io", precisa l'alieno.

Questo sketch di Saturday Night Live conferma l'enorme popolarità della creatura nota tra i fan come Baby Yoda, che all'interno di The Mandalorian è identificata solo come "il bambino". Introdotto alla fine del primo episodio, il personaggio ha subito conquistato gli appassionati, generando una quantità infinita di meme e teorie (la più gettonata è che ciò che rimane dell'Impero volesse clonarlo, in base ad alcuni indizi visivi).

È salita alle stelle anche la richiesta di merchandising, per ora sostanzialmente inesistente per un semplice motivo: stando a Jon Favreau, il creatore e showrunner della serie disponibile su Disney+, era necessario per preservare la purezza della visione ed evitare eventuali fughe di notizia sull'esistenza del personaggio. Per i prodotti derivati bisognerà quindi aspettare il 2020, giusto in tempo per il debutto europeo vero e proprio della piattaforma di streaming della Disney. Presumibilmente in tale occasione rivedremo anche la creaturina sullo schermo, dato che è già in produzione la seconda annata dello show ambientato cinque anni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi.