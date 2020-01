Baby Yoda: lo spettacolare murale realizzato con 1317 Post-it!

Baby Yoda, il protagonista della serie The Mandalorian, è stato al centro di un imponente progetto che ha portato alla creazione di un murale gigante realizzato utilizzando ben 1317 Post-it.

A compiere l'impresa è stato lo staff del rivenditore di prodotti per ufficio Viking che, come dimostrano le foto e il video pubblicati sul loro sito, ha ideato il progetto e ha impiegato 7 ore e 30 minuti per portarlo a termine.

Alcuni dei dipendenti, grandi fan della saga di Guerre stellari, hanno infatti deciso di raffigurare in versione gigante l'adorabile personaggio della serie The Mandalorian, potendo mettere a frutto la propria creatività e rendere omaggio all'universo ideato da George Lucas.

Il progetto è stato inizialmente realizzato su carta e poi trasferito su una parete dell'ufficio, misurata con grande attenzione e divisa in sezioni per ospitare il ritratto. Un piccolo gruppo di 12 persone si è alternato per un totale di 7.5 ore, assicurandosi che ogni pixel visualizzato nel progetto corrispondesse a un Post-it nella realtà.

I Post-it sono stati posizionati partendo dalla fila inferiore e progredendo verso l'alto, e sono poi stati in seguito riutilizzati al loro scopo originale, in modo che non andassero sprecati.

Questo è solo l'ultimo dei progetti creativi realizzati dai dipendenti di Viking, che in passato hanno già creato uno Stormtrooper di Guerre Stellari utilizzando 30.000 puntine da disegno e una serie di murales ispirati ai personaggi della saga.