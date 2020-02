Baby Yoda: il Funko Pop! è il più venduto di sempre

Il successo di The Mandalorian continua grazie alle vendite del Funko Pop! di Baby Yoda, in grado di stabilire un nuovo record di vendite.

Baby Yoda è diventato il Funko Pop! più venduto di sempre e, dopo gli ottimi risultati nelle prevendite, nei negozi sembra già esaurito, persino online.

Ad annunciare il primato è stato l'art director Reis O'Brien in una nuova intervista in cui parla dello sviluppo, avvolto dalla segretezza, dell'oggetto che ha conquistato i fan della serie The Mandalorian.

In un video condiviso su Twitter si scoprono infatti i segreti della creazione del Funko di Baby Yoda, ora esaurito su Amazon e in molti altri negozi fisici e online.

Il merchandising di Baby Yoda è stato immediatamente molto cercato dai fan dello show ambientato nell'universo di Star Wars creato per Disney+ e in arrivo ci sono anche peluche, riproduzioni a grandezza naturale e in scala, oltre a oggetti da collezione di vario tipo e le tradizionali felpe e t-shirt.

La serie creata da Jon Favreau ritornerà a ottobre con gli episodi della seconda stagione che proseguiranno il racconto delle avventure del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal che ha deciso di proteggere la creatura che avrebbe dovuto uccidere.