Baby Reindeer, Jessica Gunning: "Non dimenticherò mai Martha dopo la vittoria agli Emmy"

La star della serie creata e interpretata da Richard Gadd non ha nascosto il proprio entusiasmo per la vittoria del premio Emmy.

Jessica Gunning ha festeggiato la prima vittoria ai premi Emmy della propria carriera, come miglior attrice non protagonista in una miniserie o film, per la propria performance nella serie Netflix Baby Reindeer, creata da Richard Gadd.

"Grazie mille!" ha esclamato Gunning ritirando il premio "Onestamente, mi sembra di dovermi svegliare da un momento all'altro, tutto questo è stato un sogno. Grazie davvero, davvero tanto. Sono incredibilmente orgogliosa di far parte di Baby Reindeer. Vorrei davvero ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di parteciparvi".

Il copione

Nel suo discorso, Jessica Gunning ha ringraziato il team creativo dello show di Netflix, oltre al suo agente e ai suoi cari. Il ringraziamento più grande l'ha speso per Richard Gadd:"Ho provato tante volte ad esprimere cosa ha significato per me lavorare a Baby Reindeer e fallisco ogni volta. Quindi canterò... No, manterrò le cose semplici" scherza l'attrice "e dirò soltanto grazie per avermi dato fiducia nell'interpretazione di Martha. Non la dimenticherò mai, né te, né questo momento. Significa davvero molto".

Richard Gadd e Jessica Gunning in una scena di Baby Reindeer

In Baby Reindeer, Jessica Gunning interpreta la protagonista Martha, ruolo che le è valso il premio Emmy. Una storia alla quale si era già avvicinata prima di recitare nella serie:"Avevo visto lo spettacolo di Richard, Monkey See, Monkey Do, su cui è vagamente basato l'episodio quattro, quindi conoscevo già la sua scrittura e ho pensato che fosse brillante. In realtà ho provato ad ottenere i biglietti per vedere lo spettacolo teatrale di Baby Reindeer ma era tutto esaurito, quindi ho comprato il copione teatrale, che è un po' in stile Martha".

Baby Reindeer racconta la storia di una donna che ha perseguitato un uomo che lavorava in un pub, ispirato alla vera storia accaduta al creatore e protagonista maschile Richard Gadd. La serie ha ricevuto un totale di 11 nomination, tra cui quella per miglior miniserie, e per le interpretazioni di Gadd, Tom Goodman-Hill e Mau.