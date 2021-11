Baby Driver 2, Edgar Wright: "Ho scritto la sceneggiatura del film, sto aspettando il momento giusto"

Edgar Wright, intervistato da Interview Magazine, ha rivelato di aver già scritto la sceneggiatura di Baby Driver 2 ma di aver deciso di aspettare il momento giusto per iniziare a girare il film: "Devo trovare un modo, non voglio fare la stessa cosa due volte". Baby Driver, che ha incassato più di 226 milioni di dollari in tutto il mondo, è stata una delle pellicole più visionate ed adorate del 2017.

"Ho già scritto una sceneggiatura per il sequel ma devo trovare un modo per renderlo divertente per me." Ha spiegato Wright. "L'idea di fare la stessa identica cosa due volte non è interessante perché, come sapete, ci vogliono almeno due anni per realizzare un film del genere e in questo caso, a causa della pandemia, ci vorrebbe ancora più tempo."

Il regista ha aggiunto: "La mia regola empirica è che devi volerlo fare a tutti i costi. Ogni regista, davvero, è successo a tutti noi, prima o poi si è allontano da un film rifiutandosi di trasformare un progetto in un franchise... lo devi sentire dentro di te, altrimenti è impossibile".

Edgar Wright ha concluso l'intervista dicendo: "Non credo di aver mai fatto la stessa cosa due volte di seguito. In effetti, il motivo per cui ho deciso di filmare Ultima notte a Soho dopo il successo di Baby Driver - Il genio della fuga è proprio questo: stavo ricevendo troppa pressione da parte dello studio per realizzare immediatamente il sequel".