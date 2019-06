Babadook icona gay: il bluray versione Pride in edizione limitata!

Babadook è ormai diventata un'icona gay e per festeggiare il mese del Pride arriva un'edizione speciale a tema rainbow!

Due anni fa la mostruosa creatura del film di Jennifer Kent è diventata una bizzarra icona gay proprio durante il mese dedicato al Gay Pride in tutto il mondo, i social media si sono riempiti di meme, foto e vignette riguardo la nuova superstar gay. Tutto è iniziato quando Netflix ha inserito per errore il film nella sezione dei film LGBT.

Per festeggiare l'inizio del mese del Pride, il film uscirà grazie a IFC Midnight in un'edizione bluray tutta arcobaleno, in tiratura molto limitata alle 2500 copie. La regista di Babadook ha commentato con gioia questa situazione inattesa: "Amo questa storia. Penso sia una cosa folle ma che lo ha tenuto in vita. Ho pensato che il bastardo non vuole morire e sta trovando strade per rimanere rilevante."

To celebrate Pride Month, we’ve created a special variant THE BABADOOK w/ participation from our partners at @IFCMidnight. Only 2,500 available and sold sold exclusively @ https://t.co/b8Tdc2xqwm A portions of all sales in June go to the @LALGBTCenter pic.twitter.com/Pw5Sb9Ch8Z — Scream Factory™ (@Scream_Factory) June 3, 2019

In Babadook, Amelia (Essie Davis) è una madre vedova alle prese con i problemi del figlio Samuel, iperattivo e con problemi a relazionarsi con i coetanei, e con una vita sempre più opprimente ed isolata. Un giorno in casa appare un misterioso libro per bambini, inquietante e violento, nel quale si racconta del Babadook, una sorta di terrificante Uomo Nero. Dopo la comparsa del libro, che sembra voler mettere in guardia Amelia e Samuel da questa spaventosa creatura, una serie di eventi inquietanti metteranno in pericolo la vita dei due: il Babadook esiste davvero o è solo suggestione? Se è reale, come liberarsene?